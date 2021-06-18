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Правоохранители разоблачили группировку, занимавшуюся хищением угля из грузовых вагонов "Укрзализныци"

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Правоохранители разоблачили группировку, занимавшуюся хищением угля из грузовых вагонов "Укрзализныци"

Государственное бюро расследований со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество с грузовых вагонов "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, группировка была хорошо организована, имела четкую структуру и иерархию. В ее состав входило более 30 человек, среди которых правоохранители, работники железной дороги и гражданские.

"Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. После участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили украденное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 минут до часа", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в Запорожской области, которые также входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным расчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные доходы.

Отмечается, что ГБР следила за группой почти год. В результате, следователи сообщили о подозрении семи лицам: руководительнице группировки, двум инспекторам полиции Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" и трем гражданским.

Джерело:  ГБР
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