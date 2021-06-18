Руководители предприятия в Винницкой области ежемесячно закапывали 500 тонн токсинов, – СБУ

Служба безопасности разоблачила руководство одного из винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов.

По предварительным данным, предприниматели заключили договор с одной из российских компаний об очистке технического глицерина и вывоза готовой продукции в РФ.

"Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Однако, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу", – говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили документальные материалы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.