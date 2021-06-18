Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис "ВТБ Банка" за 400 миллионов
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Фонд гарантирования вкладов физических лик выставит на продажу на открытом аукционе главный офис ликвидируемого АО "ВТБ Банк".
Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 6 июля в системе Prozorro.Продажи.
Отмечается, что лот представляет собой здание бизнес-центра общей площадью 5,975 кв. м вместе с земельным участком в 0,11 га в центре Киева, а также 1 801 единицу основных средств.
"Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса расположено на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный отель Premier Palace Hote, главная транспортная артерия столицы – улица Крещатик. В нескольких минутах пешком – станции метро "Театральная" и "Площадь Льва толстого", Бессарабский рынок и парк им. Шевченко", – говорится в сообщении.
В Фонде добавили, что в здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.
Начальная цена лота – 399,8 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.
Напомним, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.
По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.
По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).
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