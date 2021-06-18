Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения
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Министерство энергетики представит проект новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) на следующей неделе.
Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.
"На следующей неделе мы представим новый проект ПСО на рынке электроэнергии, предусматривающий дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей, который позволит защитить социально уязвимые слои населения", – сказал он.
При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем электроэнергии до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.
Кроме того, по словам Галущенко, Минэнерго инициирует снятие обязательства генерации, задействованной в ПСО (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") продавать не менее 10% ресурса на рынке "на сутки вперед", вместе с тем инициирует обязательство всей генерации продавать электроэнергию по двусторонним договорам на бирже.
По информации издания, в Кабинете министров, обсуждаемый сейчас проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории: те, кто потребляет до 100 кВт-ч, далее - от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч, затем - от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч, а также те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч. В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до уровня около 3 грн/кВт-ч.
Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.
Будь ласка, зачекайте...
И потребляют 80..90 кВт в месяц)
а все потому что завели "проводок" от освещения в подъезде - к себе в квартиру.. на пару розеток.
От них и запитано все)
Могли бы и в 0 кВт в месяц выходить - но чего-то стыдятся наверное))
и да, еще раз, для ОСОБО тупых повторю: знаю таких потребителей - любителей осла оманського - как раз в криворожье живут...
Ви у якому році мешкаєте? Бачили колись у очі "розпредщіт"? Така шняга могла пройти у 90-х 20 століття...Зараз окрім будинкового лічільника ставлять й окремі лічильники на освітлення під*їзду!
Якщо данні будинкового лічильника не будуть сходитися з поквартирними - вичислити споживача "шари" як два пальці об асфальт! Є така штуки, котрі мають назву "ваттметр" чи "амперметр" - вони як мольфари чаклунством вичисляють на початку у якому під*їзді "передоз", потім на якій фазі...Потім піднявшись по "стояку" та заглянувши у розпредщіти навіть малокваліфікований електрик може побачити куди та які "проводочки" підключені!
впрочем, для зебилов это слишком сложно для понимания..
ще раз для порохобілов: якщо рахунок загального лічильника сістематично не збігається з "особистими" - шукають "втрату"!
Даже если формально на бумаге снизят то повысят в других направлениях и реалиях! Например для бизнеса а потом вот эти довольные ЛОХИ которым снизили пойдут в магазины на заправки в кафешки и заплатят типа сниженные тарифы по полной!! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!!
ДО 100 кіловат тільки пенсіонери можуть. При умові 1 холодильник більш-менш економний, Інколи телевізор. Пральна машина 1 раз в тиждень. Аскетизм.
А ось сімям ну ніяк. буде більше 300 квт.
А ще доставка.
А ще окремо РАБ тариф, за які вони також заплатять в ціні товару та послуг
Согласно информации, реакторная установка переведена в состояние "горячая остановка".
"18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. В 19:27, из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети", - говорится в сообщении.
По международной шкале INES, событие предварительно классифицировано ниже уровня "0" (не существенно для безопасности).
А как же монетизация льгот чтоб все малоимущие и обычные граждане платили по единому тарифу, министр энергетики не слышал об этом? т.е. это очередной лохотрон, одно министерство рассказывае про льготы, второе типо в упор этого знать не хочет и сочиняет свой развод.