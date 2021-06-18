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Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения

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Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения

Министерство энергетики представит проект новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) на следующей неделе.

Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина. 

"На следующей неделе мы представим новый проект ПСО на рынке электроэнергии, предусматривающий дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей, который позволит защитить социально уязвимые слои населения", – сказал он.

При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем электроэнергии до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.

Кроме того, по словам Галущенко, Минэнерго инициирует снятие обязательства генерации, задействованной в ПСО (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") продавать не менее 10% ресурса на рынке "на сутки вперед", вместе с тем инициирует обязательство всей генерации продавать электроэнергию по двусторонним договорам на бирже.

По информации издания, в Кабинете министров, обсуждаемый сейчас проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории: те, кто потребляет до 100 кВт-ч, далее - от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч, затем - от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч, а также те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч. В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до уровня около 3 грн/кВт-ч.

Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+17
очень даже могут.. знаю таких потребителей - любителей осла оманського - как раз в криворожье живут: 3х комнатная увартира, 4 человека в квартире... 3 зомбоящика (не выключаются круглосуточно) и 2 холодильника +бойлер горячей воды.
И потребляют 80..90 кВт в месяц)
а все потому что завели "проводок" от освещения в подъезде - к себе в квартиру.. на пару розеток.
От них и запитано все)
Могли бы и в 0 кВт в месяц выходить - но чего-то стыдятся наверное))
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18.06.2021 16:24
+11
Это обман, одиноким пенсионерам которые потребляют до 100 понизят на 3 копейки а основному массе людей, это тем у кого потребление от 300 сделают по 3 грн. В результате народ заплатит больше на миллиарды каждый месяц.
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18.06.2021 21:39
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очень даже могут.. знаю таких потребителей - любителей осла оманського - как раз в криворожье живут: 3х комнатная увартира, 4 человека в квартире... 3 зомбоящика (не выключаются круглосуточно) и 2 холодильника +бойлер горячей воды.
И потребляют 80..90 кВт в месяц)
а все потому что завели "проводок" от освещения в подъезде - к себе в квартиру.. на пару розеток.
От них и запитано все)
Могли бы и в 0 кВт в месяц выходить - но чего-то стыдятся наверное))
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18.06.2021 16:24 Відповісти
п.с. и заводили им этот "проводок" - мастера электросетей.. по знакомству) при замене электросчетчиков.
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18.06.2021 16:26 Відповісти
Мастеру электро сетей пофиг кто оплачивать будет эту эл знергию, им даже так выгодно, если раньше было до 100 дешевле для населения, то на подьездное освещение такой льготы не было.
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18.06.2021 19:11 Відповісти
Так они крадут не у государства,а своих соседей и сами платят частично.
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19.06.2021 08:26 Відповісти
Що ти написав? Сам зрозумів?
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19.06.2021 11:17 Відповісти
зебил, то-то у тебя пердак подорвало - ты узналО себя в описания халявщика Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения - Цензор.НЕТ 8952

и да, еще раз, для ОСОБО тупых повторю: знаю таких потребителей - любителей осла оманського - как раз в криворожье живут...
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20.06.2021 15:33 Відповісти
Такое видел по работе, но если соседи знают, что есть левак, то кто то по любому накапает в РЭС, работал и стучат люди только в путь. Потом если на ТП идут сильные отклонения от суммы показаний, то отправят на проверку щитовых, если находят, то составляют акт, фото, свидетели и все дела, потом суд и потом % получают те, кто нашел, раньше был хороший процент. Штраф когда я увольнялся был около 18 000 грн для бытовых. Я лично в таких рейдах не был, но весь процесс видел, если захотят поймать - поймают. Что сами электрики делают леваки, это да, но там часто текучка и потом кто делал, взял деньги и уволился, а потом людям штраф от новых. Опасная затея эти все леваки, а если есть тепловизор, то скрытый провод найти очень легко, он светится в стене достаточно долго и его видно в стене отлично.
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18.06.2021 20:05 Відповісти
Можно еще сморганить передатчик..который по ВЧ заглушит работу дежифратора который посылает импульсы на шаговый двигатель..который вращает колеса ел.счетчика..Но это только умные и образованные делают..)))
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18.06.2021 23:29 Відповісти
А чего не доложишь компетентным органам?
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18.06.2021 22:11 Відповісти
В США при подібних злочинних випадках відразу повідомляють у відповідні інстанції, а не замовчують і не цяцькаються з аферистами.
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19.06.2021 23:03 Відповісти
ти там був, чи Г+Г розказувало?
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21.06.2021 12:46 Відповісти
Больше похоже на описание любителей мальдивского дезертира.
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20.06.2021 03:18 Відповісти
Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения - Цензор.НЕТ 6723 Мистецьтву сказок пороховати немає меж!!!

Ви у якому році мешкаєте? Бачили колись у очі "розпредщіт"? Така шняга могла пройти у 90-х 20 століття...Зараз окрім будинкового лічільника ставлять й окремі лічильники на освітлення під*їзду!
Якщо данні будинкового лічильника не будуть сходитися з поквартирними - вичислити споживача "шари" як два пальці об асфальт! Є така штуки, котрі мають назву "ваттметр" чи "амперметр" - вони як мольфари чаклунством вичисляють на початку у якому під*їзді "передоз", потім на якій фазі...Потім піднявшись по "стояку" та заглянувши у розпредщіти навіть малокваліфікований електрик може побачити куди та які "проводочки" підключені!
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20.06.2021 11:16 Відповісти
зебил, а кто будет "вычислять", ты что ли?)) подвязка по подъезд.. где лампы горят КРУГЛОСУТОЧНО...
впрочем, для зебилов это слишком сложно для понимания.. Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения - Цензор.НЕТ 9500
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20.06.2021 15:35 Відповісти
Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения - Цензор.НЕТ 8007 порохобіл, ви там від землею мешкаєте, що у піід*їзду на етажах нема вікон, тому палите світло цілодобово???

ще раз для порохобілов: якщо рахунок загального лічильника сістематично не збігається з "особистими" - шукають "втрату"!
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21.06.2021 07:38 Відповісти
На одно домохозяйство - квартира/две + дача за городом + гараж. Каждая точка отдельный потребитель с отдельным договором и, часто, разными поставщиками.
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18.06.2021 20:23 Відповісти
А теперь что скажет начальник транспортного цеха по тарифам на єлектроотопление?(М.М.Жванецкий).
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18.06.2021 15:59 Відповісти
Раньше наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет.
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18.06.2021 17:12 Відповісти
В цеху хронические хроны херачат хреновые хронометры ?
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18.06.2021 23:36 Відповісти
"водитель Ларионов и Кутько, взяли на себя все дополнительньіе обязательства и приказали долго жить..."
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21.06.2021 12:49 Відповісти
Это круто, сначала повысили в 2 раза, а теперь чуть снизим. Вот мы какие герои, заботимся о мудром нариде!
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18.06.2021 17:43 Відповісти
ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ!
Даже если формально на бумаге снизят то повысят в других направлениях и реалиях! Например для бизнеса а потом вот эти довольные ЛОХИ которым снизили пойдут в магазины на заправки в кафешки и заплатят типа сниженные тарифы по полной!! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!!
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18.06.2021 17:43 Відповісти
Пипец) И где логика? Оптовый покупатель платит больше?) Чем меньше потребляешь, тем лучше?
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18.06.2021 20:49 Відповісти
Это обман, одиноким пенсионерам которые потребляют до 100 понизят на 3 копейки а основному массе людей, это тем у кого потребление от 300 сделают по 3 грн. В результате народ заплатит больше на миллиарды каждый месяц.
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18.06.2021 21:39 Відповісти
Законопроект ще не прийнято, але багатьох коментарів жаба задушила ледве не до смерті.
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18.06.2021 22:39 Відповісти
Жаба їх НЕ душить.
ДО 100 кіловат тільки пенсіонери можуть. При умові 1 холодильник більш-менш економний, Інколи телевізор. Пральна машина 1 раз в тиждень. Аскетизм.
А ось сімям ну ніяк. буде більше 300 квт.
А ще доставка.
А ще окремо РАБ тариф, за які вони також заплатять в ціні товару та послуг
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19.06.2021 07:17 Відповісти
це тариф за енергію,а ціна енергопостачання ще + ?
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18.06.2021 23:38 Відповісти
это анонс очередного повышения всего для всех, радуемся и машем ластами .... пока не склеились
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18.06.2021 23:38 Відповісти
Запорожская АЭС 13 июня планово разгрузила, отключила от сети и вывела в холодный резерв энергоблок №4.
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19.06.2021 11:54 Відповісти
и Хмельницкая АЭС в пятницу из-за аварийного отключения двух насосов отключила второй блок от энергосистемы страны. Радиационный фон не превышен.

Согласно информации, реакторная установка переведена в состояние "горячая остановка".
"18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. В 19:27, из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети", - говорится в сообщении.
По международной шкале INES, событие предварительно классифицировано ниже уровня "0" (не существенно для безопасности).
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19.06.2021 14:33 Відповісти
Дешеву ядерну енергетику України нинішня влада банально вбиває, на користь олігагхів.
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19.06.2021 23:22 Відповісти
хочеш сказати, що Чорнобильська електроенергія- це дешево? Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения - Цензор.НЕТ 686
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21.06.2021 12:52 Відповісти
Атомна энергетика наразі саме дешевша. Просто не треба проводити сумнівних експериментів по велінню з Москви, як це зробило слабохарактерне керівництво на ЧАЕС. На інших АЄС тодішнього СССР, як свідчить історія, керівники відмовились проводити сумнівний експеримент.
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25.06.2021 21:46 Відповісти
Хитро, тем кто мало потребляет снизят тариф а большинству тариф повысят. В итоге пенсионерка будет платить не 170 грн за свои 100 кВт а ну допустим 140 грн. А обычная семья что потребляет 400 кВт будет платить не 680 грн а уже 1000 а то и 1200 грн.
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19.06.2021 19:02 Відповісти
Снова любители банды соевых мародеров исходят на одну коричневую субстанцию и ищут зразу, а как при их правлении электричесвто подорожало в четыре раза, так это ни чего страшного.
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20.06.2021 03:22 Відповісти
Соя за своё ответит, а зеля за своё! ДАНОЛОФФФ РЯТУЙ! Введи им уже санции!
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21.06.2021 13:49 Відповісти
Украинская игра заплати за себя и того парня, если кому-то снижают то кому-то повысят оплату.
А как же монетизация льгот чтоб все малоимущие и обычные граждане платили по единому тарифу, министр энергетики не слышал об этом? т.е. это очередной лохотрон, одно министерство рассказывае про льготы, второе типо в упор этого знать не хочет и сочиняет свой развод.
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20.06.2021 14:34 Відповісти
Значить осінню будуть вибори.
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20.06.2021 16:04 Відповісти
И что же такое включать в современном доме чтобы потреблять меньше 100 киловат разве что ,,лампочку илича,, в 10 свечей.
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20.06.2021 18:56 Відповісти
Чудова тема, щоб перевірити знання оточення... Скільки часу вже муштрують цю тему, але жодного разу не почув банальну істину: "100кВт, оплачувались по пільговому тарифу, а усі наступні- ні."
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21.06.2021 12:55 Відповісти
 
 