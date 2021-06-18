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"Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Государственный "Приватбанк" в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Об этом сообщила, председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски, передает пресс-служба "Приватбанка".

По ее словам, за три последних года после национализации банка в госбюджет поступило дивидендов на сумму 55,4 млрд грн. Также она добавила, что по итогам 2020 года прибыль "Приватбанка" составила 61,2% прибыли всех украинских банков.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что за прошлый год новыми клиентами банка стали более 600 тыс. человек. А количество клиентов, использующих мобильное приложение "Приват24" за год выросло на 3,4 млн человек, что является абсолютным рекордом Украины.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров утвердил годовой отчет "Приватбанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн. В частности, 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 3,65 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Приватбанк"


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Вот же клятый барыга порох,как нажился...,надо же так национализировать,что банк после жида-коломойского с вечно убыточного,стал очень прыбыльным...
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18.06.2021 13:57 Відповісти
Скорей верните банк Бене! "Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 2774 Такое бабло мимо его карманов уплывает!
Он за полгода сделает его снова убыточным, высадив всю прибыль в офшоры! "Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 2914 "Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 2430
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18.06.2021 17:51 Відповісти
...правда что ему тот банк - он сейчас все то же самое делает со всей экономикой Украины! "Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов - Цензор.НЕТ 3464
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18.06.2021 17:52 Відповісти
И зачем продавать прибыльный банк? Или бубочке хочется денег много и сейчас? ЗЕбибилизм. Что завтра продавать будете?
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18.06.2021 20:24 Відповісти
І деякі ***доди його хочуть розділити на частини - розчленувати та продати.
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18.06.2021 22:41 Відповісти
Мудрому нариду это не нравиться. Как быть с баснями плюсов о неправильных папередниках
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19.06.2021 22:09 Відповісти
 
 