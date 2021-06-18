"Приватбанк" перечислил в бюджет 19,4 миллиарда дивидендов

Государственный "Приватбанк" в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Об этом сообщила, председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски, передает пресс-служба "Приватбанка".

По ее словам, за три последних года после национализации банка в госбюджет поступило дивидендов на сумму 55,4 млрд грн. Также она добавила, что по итогам 2020 года прибыль "Приватбанка" составила 61,2% прибыли всех украинских банков.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что за прошлый год новыми клиентами банка стали более 600 тыс. человек. А количество клиентов, использующих мобильное приложение "Приват24" за год выросло на 3,4 млн человек, что является абсолютным рекордом Украины.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров утвердил годовой отчет "Приватбанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн. В частности, 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 3,65 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.