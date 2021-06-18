Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников.

Соответствующий документ глава государства подписал во время выступления, приуроченного ко Дню медика, передает Интерфакс-Украина.

"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", – заявил он.

По словам Зеленского, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий.

"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для обновления престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.

Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении бюджета на следующий год.

Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн., а врачи и медсестры 6 тыс. грн".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгал поручил Министерству здравоохранению и Национальной службе здоровья срочно подготовить проект постановления о погашении задолженности перед медицинскими работниками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплату зарплат врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.

Как сообщилось, в апреле Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.