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заробітна плата (854) Зеленський (2242) медицина (571)

Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч

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Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников.

Соответствующий документ глава государства подписал во время выступления, приуроченного ко Дню медика, передает Интерфакс-Украина. 

"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", – заявил он.

По словам Зеленского, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий.

"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для обновления престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.

Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении бюджета на следующий год.

Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн., а врачи и медсестры 6 тыс. грн".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгал поручил Министерству здравоохранению и Национальной службе здоровья срочно подготовить проект постановления о погашении задолженности перед медицинскими работниками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплату зарплат врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.

Как сообщилось, в апреле Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+16
Бред, за счет чего будет увеличение зарплат в 2 раза если бюджет медицины утвержден по совсем другим расходам, получается эти деньги придется урезать с других статей расходов. Вопрос а зачем тогда вообще принимать бюджет на год если по хотелке президента все приходится перекраивать.
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18.06.2021 12:24
+15
З армії заберуть.
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18.06.2021 13:17
+13
Это сосиска на удочке перед собачьей упряжкой - обман!
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18.06.2021 14:38
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Это недостойно величайшего лидера современности. Где генеральный указ о завершении эпохи бедности?
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Бред, за счет чего будет увеличение зарплат в 2 раза если бюджет медицины утвержден по совсем другим расходам, получается эти деньги придется урезать с других статей расходов. Вопрос а зачем тогда вообще принимать бюджет на год если по хотелке президента все приходится перекраивать.
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18.06.2021 12:24 Відповісти
З армії заберуть.
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18.06.2021 13:17 Відповісти
Это сосиска на удочке перед собачьей упряжкой - обман!
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18.06.2021 14:38 Відповісти
Зрада?
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18.06.2021 16:04 Відповісти
Ну наверное ещё врачей и медперсонал будут сокращать!!!У нас например(приазовский район) в 2020 году,было сокращено 7 ставок врачей и 15 ставок медсестёр и вспомогательных рабочих!!! Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 2371Кроме того,как правило все медуслуги платные!!!Нет ты конечно можеш подождать 2-3 недели(когда анализы для твоего ребёнка или родителей будут сделаны безплатно)... Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 2001Но я не хочу рисковать их здоровьем-и плачу медикам за быстрый результат!!!Ё
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18.06.2021 18:35 Відповісти
так запис до дільничого за неділю до ... Кінці віддати можна ...
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19.06.2021 11:50 Відповісти
а санитарки так и будут получать минималку? их вообще и за медработников не считают. паны- врачи и взятки берут и ещё повышение зарплат выхватят. а о ВАС санитарки дыбильная власть только ноги вытирает при входе в оперблоки и палаты больниц
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18.06.2021 13:31 Відповісти
Кто на что учился. Не нравится, в стране много других не мытых полов.
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18.06.2021 16:04 Відповісти
попустись придурок. у санитарок тоже должна быть достойная жизнь
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18.06.2021 17:25 Відповісти
100 пудов Вы правы !!!!!
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18.06.2021 19:40 Відповісти
Сашенька Голубенко, ты соображаешь , что говоришь?
Да на санитарок в больничке молиться надо!
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В БОЛЬНИЧКУ В СОСТОЯНИИ НЕ ДЕЕСПОСОБНОМ !!!! Не дай Бог тебе в таком безпомощном состоянии загреметь.!
Врачи тебя лечят это да... НО ДЕРЬМО ИЗ ПОД ТЕБЯ И ЗАДНИЦУ ТЕБЕ ******* САНИТАРКИ делают и выносят !!!!
Подумай Сашенька, подумай.... не уверен, что твоя жена тебе жопу подотрет!
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18.06.2021 18:53 Відповісти
Та не рассказывай сказки о благородных санитарках… если им не давать на лапу то как и врачи - нихрена делать не будут.
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19.06.2021 08:28 Відповісти
да я и не собираюсь сказки рассказывать. Просто из моей жизни одна история.
Мы влетели в аварию на юге Украины (Херсонская обл) Я сидел на заднем сиденье. Всё в хлам( железо)... и я в том числе. Кроме меня не пострадал ни один человек, слава Богу!
Меня в районной больничке как смогли , так и собрали и зашили. Спасибо врачам (без всяких на лапу, потому что все сгорело в машине) . И пока был кризис 2 недели, меня ни кто ни в какой Киев не мог транспортировать. И Я, Я БЕЗУМНО БЛАГОДАРЕН САНИТАРКАМ, КОТОРЫЕ ИЗ ПОД МЕНЯ ДЕРЬМО ВЫНОСИЛИ И ПРИНОСИЛИ ИЗ ДОМА , ЧЕГО ТО ТАМ ПОЕСТЬ (в больничке на перефирии , еда еще та.....)
Да, конечно, я их потом отблагодарил, когда меня забирали на Киев, но это уже к этому не имеет отношения.
Так что , как там тебя витамин или витамодоперидон , не суди по своим поступкам.
В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ МНОГО ЛЮДЕЙ С ДОБРОТОЙ В СЕРДЦЕ.
ПОВЕРЬ! МНОГО ЕСТЬ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ.....
Верь в человеческую доброту. Верь! Пожалуйста!
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19.06.2021 17:28 Відповісти
Пока есть прослойка в виде национальной службы здоровья- врачи будут обмануты, сейчас легче не лечить, чем лечить и вытаскивать1,5 месяца и ни-рена не получить, нужно просто через сутки после обращения выписать под присмотр национальной службы здоровья, нервы у врача нужно беречь
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18.06.2021 13:54 Відповісти
Що чути про молодший медперсонал, який виконує всю брудну , первічну роботу....чи вони ніяк до медпрацівників не відносяться?
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18.06.2021 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gDrlEgqkN7w
Здесь хуже, чем где угодно, но я живу здесь! Здесь должно быть лучше! Должно стать быть! Всем будет хуже, а здесь будет лучше. Станет будет обязательно! Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых - лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Здравый смысл уже начал бродить в массах. Добредет и до верхов.
Конечно, слово «будет» почернело от бесконечного употребления, но новый смысл придает ему прежний блеск, и оно снова сгодится в работу.
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18.06.2021 15:55 Відповісти
Очередное пустозвонство. Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 8426
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18.06.2021 17:17 Відповісти
Т.е. отменить повышение зарплат медикам?
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19.06.2021 11:38 Відповісти
Их не надо отменять. Их надо повысить. Но просто все, как всегда закончится пустым звиздежом. Или отложат до высадки миллиарда секвой. Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 6962
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19.06.2021 12:38 Відповісти
теперь врачами можно будет манипулировать как угодно - раз бросили собачке косточку - пляши, не выполнишь план по вакцинации - пшел вон
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18.06.2021 17:42 Відповісти
Мало платити - погано, багато платити - погано. Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 9658
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19.06.2021 11:53 Відповісти
Во первых, зарплату еще не увеличили, а на крючке уже будут держать, под будущее повышение.
Во-вторых, повышать зарплаты это вообще не функция президента. Он - не глава частной фирмы.
Просто попахивает обыкновенным популизмом. Закончится ничем, ибо в бюджете на медицину на это никаких денег нет, а бюджет и принят и утвержден Радой.
Разве что, если президент медикам будет доплачивать из своих денег из офшоров.
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19.06.2021 15:28 Відповісти
Там потерпиллер указ подписал о повышении зарплат медикам.
Передайте ему там кто-нибудь, что согласно действующему законодательству в Украине президент размер зарплаты не устанавливает. От слова никак.
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18.06.2021 19:18 Відповісти
А пусть подпишет указ что бы Ху*ло вывел войска с Донбасса и вернул Крым ! Че он раньше до такого не додумался Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч - Цензор.НЕТ 5222
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18.06.2021 19:41 Відповісти
Так все і буде, як хоче, армії взагалі не потрібно мати.
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18.06.2021 19:48 Відповісти
Аааа, так вот чем должен занимацца президент... Вова, подпиши указ, родной, о повышении пенсий нищим старикам!
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18.06.2021 20:09 Відповісти
А где Указ всем быть счастливыми?
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18.06.2021 22:51 Відповісти
С какого дебита будет финансироваться этот указ? Где дньги Зин?
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18.06.2021 23:39 Відповісти
Додаток до Указу.
Врачи це: Юзік, Лисий, шоу балет 95-ого кварталу....
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19.06.2021 00:13 Відповісти
Шановні, я не проти, щоб лікарі отримували і більше. Але у нас заплату розраховують у відповідності до тарифних розрядів. Що звичайний лікар в районній лікарні буде отримувати більше ніж викладачі із наковими ступенями, які власне і вивчили цю людину на лікаря?
Освітянин, інженер, біліотекар, науковець, лікар, і т.і. повинні отримати зарплати, які відповідають своїм тарифним розрядам.
Інакше - анархія. То раніше не могли надбавку лікарям, які працюють ковідними хворими, надати, а тепер така небачена щедрість.
Проходили уже таке у 90-х, коли інфляція сягала сотен відсотків.
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19.06.2021 00:15 Відповісти
Коли уся країна хворіє (наголову), усі бояться і будуть з грошима бігти до лікарів з надією на диво.
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19.06.2021 11:55 Відповісти
Интересно, как зп рассчитывается судьям, получающим зп и пенсии в основном за 50 тысяч.
Дело по обычному ДТП, где никто даже не сражается и в принципе все согласны, даже виновник, тянется более 3х лет из за переноса заседаний по полгода. То обвиняемый не пришел, то адвокат не пришел, то локдаун... Итак повсеместно, как я знаю. Суды завалены делами, т.к. тупо не работают!
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19.06.2021 12:52 Відповісти
У суддей зарплата називається "винагорода судді", а пенсія "довічне утримання" (50% від "винагороди" судді, який працює на відповідній посаді, з якої пішов суддя на це "довічне утримання"). Одним словом - каста. І, взагалі їм усе по-барабану, чи завалені суди, чи ні. Гроші ідуть і немаленькі, і при тому вони ще хабарі беруть, єдине, що розмір їх починається із сум, які звичайний громадянин заплатити не зможе.
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20.06.2021 08:11 Відповісти
Може ПЕРЕДОЗ?
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19.06.2021 00:16 Відповісти
Донедавна однопартієть Зеленського:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских сотрудников.

Теперь нужно таким же указом увеличить ВВП, и дело в шляпе.

Это ведь так просто, Владимир Зебердымухамедович) (с)
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19.06.2021 00:30 Відповісти
За чей счет банкет? Обицянка цяцянка,а дуракам радисть.
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19.06.2021 05:14 Відповісти
Шоу 95 квартал продолжается.....

Объясните кто нить блазню какие функции у Президента Украины.
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19.06.2021 12:26 Відповісти
Надо зп поднимать не одним врачам, а пересматривать всю систему зарплат и пенсий в целом!
Где деньги брать? На прошлой неделе Фирташу простили 23 миллиарда налоговых выплат.
В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансэнерго".

Страна у нас такая, что власть в руках олигархата, народ сам по себе и далее будет только хуже, т.к. деньги олигархам нужны, а брать их можно только через налоги с народа. Вот такая тупая и недальновидная политика капиталистов, живущих сегодняшним днем.
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19.06.2021 13:03 Відповісти
Кода бабла нет, можно хоть лям минималки подписывать.
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19.06.2021 15:34 Відповісти
В бюджете дыра размером с Юпитер, а вова все играет в доброго царя. Раздает подарки к празднику из пустых карманов. Еще пару лет такого "хозяйствования" и 20к станет прожиточным минимумом в плохом смысле этого понятия
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19.06.2021 16:21 Відповісти
Так КОМУ ИМЕННО повышают - ВРАЧАМ или КОНОВАЛАМ?? Или и тем и тем? Коновалов в медицине 95%. Остальные 5% врачи.
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19.06.2021 17:44 Відповісти
А те кто чай не может положить в карман будут тянуть за 5-7...шоб ты здохла зеленая тварь
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19.06.2021 17:49 Відповісти
 
 