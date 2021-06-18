Зеленский подписал указ о повышении минимальных зарплат врачам до 20 тысяч
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников.
Соответствующий документ глава государства подписал во время выступления, приуроченного ко Дню медика, передает Интерфакс-Украина.
"Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей", – заявил он.
По словам Зеленского, Офис президента совместно с правительством и парламентом "сделают все, чтобы такие суммы были не только на бумаге, и, чтобы общий бюджет здравоохранения увеличивался, а также росли тарифы программ медицинских гарантий.
"Правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. И я ожидаю, что он станет четким сигналом для обновления престижа и важной роли медиков в нашем украинском обществе", - добавил Зеленский.
Он также попросил правительство учесть повышение минимального размера заработной платы для медиков при составлении бюджета на следующий год.
Кроме того, Зеленский призвал представителей местных властей не допускать ситуаций, когда "руководители больниц получают в месяц 100 тыс. грн., а врачи и медсестры 6 тыс. грн".
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгал поручил Министерству здравоохранению и Национальной службе здоровья срочно подготовить проект постановления о погашении задолженности перед медицинскими работниками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ужесточения ответственности чиновников за невыплату зарплат врачам, борющимся с COVID-19, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по их заработной плате.
Как сообщилось, в апреле Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Теперь Служба здоровья может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.
Будь ласка, зачекайте...
Да на санитарок в больничке молиться надо!
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В БОЛЬНИЧКУ В СОСТОЯНИИ НЕ ДЕЕСПОСОБНОМ !!!! Не дай Бог тебе в таком безпомощном состоянии загреметь.!
Врачи тебя лечят это да... НО ДЕРЬМО ИЗ ПОД ТЕБЯ И ЗАДНИЦУ ТЕБЕ ******* САНИТАРКИ делают и выносят !!!!
Подумай Сашенька, подумай.... не уверен, что твоя жена тебе жопу подотрет!
Мы влетели в аварию на юге Украины (Херсонская обл) Я сидел на заднем сиденье. Всё в хлам( железо)... и я в том числе. Кроме меня не пострадал ни один человек, слава Богу!
Меня в районной больничке как смогли , так и собрали и зашили. Спасибо врачам (без всяких на лапу, потому что все сгорело в машине) . И пока был кризис 2 недели, меня ни кто ни в какой Киев не мог транспортировать. И Я, Я БЕЗУМНО БЛАГОДАРЕН САНИТАРКАМ, КОТОРЫЕ ИЗ ПОД МЕНЯ ДЕРЬМО ВЫНОСИЛИ И ПРИНОСИЛИ ИЗ ДОМА , ЧЕГО ТО ТАМ ПОЕСТЬ (в больничке на перефирии , еда еще та.....)
Да, конечно, я их потом отблагодарил, когда меня забирали на Киев, но это уже к этому не имеет отношения.
Так что , как там тебя витамин или витамодоперидон , не суди по своим поступкам.
В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ МНОГО ЛЮДЕЙ С ДОБРОТОЙ В СЕРДЦЕ.
ПОВЕРЬ! МНОГО ЕСТЬ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ.....
Верь в человеческую доброту. Верь! Пожалуйста!
Здесь хуже, чем где угодно, но я живу здесь! Здесь должно быть лучше! Должно стать быть! Всем будет хуже, а здесь будет лучше. Станет будет обязательно! Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых - лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Здравый смысл уже начал бродить в массах. Добредет и до верхов.
Конечно, слово «будет» почернело от бесконечного употребления, но новый смысл придает ему прежний блеск, и оно снова сгодится в работу.
Во-вторых, повышать зарплаты это вообще не функция президента. Он - не глава частной фирмы.
Просто попахивает обыкновенным популизмом. Закончится ничем, ибо в бюджете на медицину на это никаких денег нет, а бюджет и принят и утвержден Радой.
Разве что, если президент медикам будет доплачивать из своих денег из офшоров.
Передайте ему там кто-нибудь, что согласно действующему законодательству в Украине президент размер зарплаты не устанавливает. От слова никак.
Врачи це: Юзік, Лисий, шоу балет 95-ого кварталу....
Освітянин, інженер, біліотекар, науковець, лікар, і т.і. повинні отримати зарплати, які відповідають своїм тарифним розрядам.
Інакше - анархія. То раніше не могли надбавку лікарям, які працюють ковідними хворими, надати, а тепер така небачена щедрість.
Проходили уже таке у 90-х, коли інфляція сягала сотен відсотків.
Дело по обычному ДТП, где никто даже не сражается и в принципе все согласны, даже виновник, тянется более 3х лет из за переноса заседаний по полгода. То обвиняемый не пришел, то адвокат не пришел, то локдаун... Итак повсеместно, как я знаю. Суды завалены делами, т.к. тупо не работают!
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских сотрудников.
Теперь нужно таким же указом увеличить ВВП, и дело в шляпе.
Это ведь так просто, Владимир Зебердымухамедович) (с)
Объясните кто нить блазню какие функции у Президента Украины.
Где деньги брать? На прошлой неделе Фирташу простили 23 миллиарда налоговых выплат.
В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансэнерго".
Страна у нас такая, что власть в руках олигархата, народ сам по себе и далее будет только хуже, т.к. деньги олигархам нужны, а брать их можно только через налоги с народа. Вот такая тупая и недальновидная политика капиталистов, живущих сегодняшним днем.