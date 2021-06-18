Сотрудники оборонного предприятия хотели продать секретные разработки за $2 миллиона, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности предотвратили утечку на пределы Украины новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужбы разоблачили злоумышленников, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Ведомости с ограниченным доступом оценили в $2 млн.

Правоохранители установили, что к схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ обнаружили фигурантов во время передачи $250 тыс. за часть оборонных данных. При этом, контрразведчики уже фиксировали передачу нескольких "авансов" от иностранцев ранее.

Во время обысков были изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.