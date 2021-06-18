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"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 миллионов на Лондонской фондовой бирже (обновлено)

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"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 миллионов на Лондонской фондовой бирже (обновлено)

Впервые Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выпустил евробонды под государственные гарантии на Лондонской бирже.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на странице в Facebook.

Отмечается, что размещено $700 млн под 6,25% на 7 лет.

"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска, и поэтому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", – написал он.

Позже в Министерстве инфраструктуры добавили, что была достигнута рекордно низкая ставка купона среди всех выпусков украинских суверенных и квази-суверенных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, за историю независимой Украины.

Отмечается, что карта международных инвесторов сосредоточилась в трех основных регионах и странах: Великобритания – 41%, континентальная Европа – 28% и США – 28%.

В Мининфраструктуры также пояснили, что за эти средства будут профинансированы работы по обновлению и строительству 770 км государственных дорог, а также строительство Запорожских мостов. Речь идет об обновлении дорог:

  • Киев – Харьков – Довжанский (в Харьковской области) – в частности, и обхода Харькова;
  • Стрый – Изварино (в Кировоградской и Тернопольской областях);
  • Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (в Винницкой области);
  • Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань (в Черкасской области).

Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".

Напомним, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.

Джерело:  Facebook
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У слові "Укравтодор" корінь "Украв". А хто такий Тодор?
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18.06.2021 13:31 Відповісти
700 миллн. $ на ремонт 770 км.дороги , неплохо, но что что то мало верится, к тому же 6, 2 %, под гос гарантии, на семь лет,когда в Украине 4%, 2, 2% ×7=15,4% это больше 100 миллн. $, они себя не обделили, так еще валютой, которой у нас дефицит из за отрицательного платежного баланса и высоких % ставке по долгам, схема все таже выкачивание денег , не рабочая экономика, банкротство страны, через высокую % ставку,а когда надо из за инфляции и девальвации, как 2014-15 она низкая, после чегои резкая девальвация, падение в цене активов их скупа в том числе банковских залогов, приватизация, в том числе и Земли и новый кредит, будут выжимать пока останемся вообще без денег ни в бюддете ни у народа.
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18.06.2021 19:33 Відповісти
 
 