"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 миллионов на Лондонской фондовой бирже (обновлено)

Впервые Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") выпустил евробонды под государственные гарантии на Лондонской бирже.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на странице в Facebook.

Отмечается, что размещено $700 млн под 6,25% на 7 лет.

"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска, и поэтому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", – написал он.

Позже в Министерстве инфраструктуры добавили, что была достигнута рекордно низкая ставка купона среди всех выпусков украинских суверенных и квази-суверенных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, за историю независимой Украины.

Отмечается, что карта международных инвесторов сосредоточилась в трех основных регионах и странах: Великобритания – 41%, континентальная Европа – 28% и США – 28%.

В Мининфраструктуры также пояснили, что за эти средства будут профинансированы работы по обновлению и строительству 770 км государственных дорог, а также строительство Запорожских мостов. Речь идет об обновлении дорог:

Киев – Харьков – Довжанский (в Харьковской области) – в частности, и обхода Харькова;

Стрый – Изварино (в Кировоградской и Тернопольской областях);

Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (в Винницкой области);

Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань (в Черкасской области).

Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".

Напомним, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.