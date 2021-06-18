Германия начнет впускать вакцинированных украинских туристов с 25 июня

Начиная с 25 июня въезд для лиц, полностью вакцинированных от COVID-19, из Украины в Германию станет при определенных условиях снова возможным.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Полностью вакцинированные лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью. Начиная с 21 июня 2021 года, можно подавать заявки на получение необходимых для намеченной цели поездки виз как в посольстве, так и в визовом центре Visametric", – говорится в сообщении.

Отмечается, что право въезда в Германию будут иметь лица, получившие прививки одной из вакцин, перечисленных на сайте Института Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut, PEI - нем.), если со дня прививки последней необходимой дозой вакцины или вакцины, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней.

В посольстве подчеркнули, что на данный момент это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Однако, перечень вакцин планируется также расширить.