Правоохранители заблокировали канал нелегальных поставок лекарств и косметики на оккупированную территорию

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры обнаружена незаконная схема поставок товаров народного потребления на неподконтрольные Украине территории.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2021 года группа лиц наладила схему поставок товаров из Харьковской и Днепропетровской областей на оккупированные территории.

В частности, подозреваемые вносили в таможенные документы неправдивые данные о якобы экспортировании товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через Российскую Федерацию. Фактически товары поставляли на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Во время обысков правоохранители изъяли около тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 млн грн, 18 тонн косметических изделий на около 800 тыс. грн, товарно-сопроводительные документы и транспортное средство.