В Украине зафиксировали 967 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксировали 967 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 32 ребенка и 6 медработников, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 585 человек, умерло 50 пациентов, выздоровело – 2 312. В то же время совершили 51 199 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 228 192 человека, выздоровело – 2 147 972, летальных случаев зафиксировали 51 952, также провели 10 629 744 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 652 055 человек, за прошедшие сутки – 81 713, что является рекордным показателем. Полностью иммунизированы 337 345 украинцев.

Днем ранее, 17 июня, сообщили о 1 188 новых случаях COVID-19, 16 июня – о 1 045 случаях заболевания, 15 июня – о 1 014 случаях, 14 июня – о 420.