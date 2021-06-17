Словакия сворачивает вакцинацию российским "Спутником V" из-за нехватки желающих

Словакия сворачивает вакцинацию российской вакциной против COVID-19 "Спутник V", не зарегистрированной ни в ЕС, ни в самой Словакии, которую начала только в начале месяца, из-за нехватки желающих.

После того, как запись на прививку этой вакциной открыли 1 июня, на него записались лишь чуть больше 11 тыс. людей. По состоянию на 17 июня первую дозу из двух необходимых получили более 5600 человек и еще свыше 5600 ждут на первую дозу (второй еще не применяли), передает Радио Свобода.

Следовательно, заявил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский, запись на прививку этой вакциной закроют уже 30 июня. Окончательное решение правительство страны должно принять на следующей неделе.

По словам министра, неиспользованные дозы, которые были закуплены, Словакия надеется продать или подарить другим странам, в частности на Западных Балканах, где российскую вакцину используют.

Причина такой спешки в том, что срок годности первого компонента двухкомпонентной российской вакцины, которую закупила Словакия, истекает в конце июля, а второго - в конце августа.

При этом перед началом регистрации Ленгвартский говорил о том, что желающих будет около 80 тыс.