Фонд гарантирования выставил на продажу два самолета авиакомпании Коломойского

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу на электронном аукционе право требования по кредиту авиакомпании, в залоге по которому находятся два самолета Boeing.

Актив находится в залоге НБУ и принадлежит ликвидируемому АО "Златобанк", сообщает пресс-служба Фонда.

Торги по продаже лота состоятся 2 июля 2021 года в системе "Prozorro.Продажи". Начальная цена лота – 830,6 млн грн.

"Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 млн грн. Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (год выпуска воздушных судов - 1993), а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок", – сказано в сообщении.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Деньги, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Златобанка".

Фонд гарантирования не уточняет название компании-заемщика, но согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о двух самолетах Boeing 737-500 1993 года выпуска, который входил в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 годов находятся на хранении в аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.