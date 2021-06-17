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Фонд гарантирования выставил на продажу два самолета авиакомпании Коломойского

Новини БізнесЦензор Транспорт

Фонд гарантирования выставил на продажу два самолета авиакомпании Коломойского

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу на электронном аукционе право требования по кредиту авиакомпании, в залоге по которому находятся два самолета Boeing.

Актив находится в залоге НБУ и принадлежит ликвидируемому АО "Златобанк", сообщает пресс-служба Фонда.

Торги по продаже лота состоятся 2 июля 2021 года в системе "Prozorro.Продажи". Начальная цена лота – 830,6 млн грн.

"Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 830,6 млн грн. Обеспечением исполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1 (год выпуска воздушных судов - 1993), а также имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок", – сказано в сообщении.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица, кроме заемщика и поручителя по кредиту.

Деньги, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами "Златобанка".

Фонд гарантирования не уточняет название компании-заемщика, но согласно паспорту актива и данным специализированных сайтов, речь идет о двух самолетах Boeing 737-500 1993 года выпуска, который входил в состав флота авиакомпании МАУ, но с 2017-2018 годов находятся на хранении в аэропорту "Борисполь".

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Автор: Михайло Орлюк
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в якій країні за 500 грн вас посадять - а за вкрадені шахрайськи способом понад 5 000 000 000 зЄлені вам дадуть можливість знову красти та збагачуватись на природніх монополіях і іншому - а зЄлені, та щироукраїнці ....- дайте самі собі відповідь ...
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17.06.2021 20:08 Відповісти
 
 