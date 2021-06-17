В Нацбанке назвали причины укрепления курса гривни

С начала года официальный обменный курс гривни к доллару укрепился на 4,5%, причем ревальвационные тенденции усилились с конца апреля.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, передает Finbalance.

"Украинские экспортеры нарастили объемы продаж. В частности, за счет роста мировых цен на продовольствие и продукцию горно-металлургического комплекса. Как результат увеличилась продажа иностранной валюты бизнесом на межбанковском рынке. Во-вторых, население продолжало продавать больше валюты, чем покупать. В-третьих, улучшению ситуации на валютном рынке способствовало уменьшение военного напряжения на границах. Кроме того, сейчас возобновился интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам, что создает дополнительное предложение валюты", – отметил Гелетий.

Он подчеркнул, что Национальный банк не таргетирует и не прогнозирует курс:

"В Украине действует плавающее курсообразование. Курс гривни может колебаться в обе стороны. НБУ придерживается последовательной политики на валютном рынке в соответствии со стратегией валютных интервенций и позволяет рынку самостоятельно определять курс. Мы не планируем валютные интервенции заранее. Это невозможно. Ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня. Вначале июня с активизацией интересов спроса инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ значительно увеличилось предложение иностранной валюты, и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк покупал валюту на межбанковском рынке", – рассказал Гелетий.

Заместитель главы Нацбанка обратил внимание, что с конца апреля укрепление гривни "началось сразу после заявлений о завершении так называемых "учений" и начала отвода (российских, – ред.) войск от украинских границ", что "снизило уровень неуверенности участников рынка, и они начали более охотно продавать иностранную валюту".

"В мае весомую поддержку предложения валюты предоставила ее продажа с целью уплаты квартальных налогов, которых, кстати, в мае было собрано больше, чем планировалось. Также в мае инвесторы-нерезиденты прекратили выход из ОВГЗ (в мае сальдо их операций на рынке было близким к нулю, тогда как в апреле они купили $260 млн). В июне нерезиденты уже возобновили покупку ОВГЗ и тем самым сформировали значительное предложение валюты. С начала месяца они продали уже более $400 млн", – добавил Гелетий.

Также, по его словам, на протяжении последних месяцев поддерживает рынок хорошая конъюнктура внешних рынков для продукции украинского экспорта. В частности, компании горно-металлургического сектора продали рекордно большие объемы валюты.

Весомую поддержку предложению валюты на рынке оказала продажа валюты клиентами банков на наличном сегменте.

Кроме того, Гелетий прокомментировал влияние сезонных факторов на валютный рынок на протяжении последних лет:

"До 80% предложения валюты формируется такими отраслями, как горно-металлургический комплекс и агропромышленный комплекс. Последняя отрасль имеет выраженные сезонные циклы – определенный рост продаж весной во время посевной и значительный рост осенью, когда происходит сбор и переработка нового урожая. Также предложение валюты увеличивается при уплате квартальных налогов (это второй месяц квартала)", – сказал Гелетий.

Сезонные аспекты спроса на валюту также коррелируют с интенсивностью бюджетных расходов, которые обычно наращиваются по мере приближения к концу года. Однако в текущем году определенное влияние на состояние валютного рынка имели отдельные бюджетные расходы в апреле-мае, в том числе связанные с закупкой вакцин.

"На протяжении последних лет эти сезонные паттерны были актуальными. Впрочем иногда несезонные факторы также могут существенно нивелировать влияние сезонных. К таковым относится, в частности, мероприятие и выход нерезидентов в ОВГЗ или из ОВГЗ. Например, в апреле под обострение конфликта с нашим северным соседом нерезиденты продавали ОВГЗ и покупали большие объемы валюты, нивелировав влияние сезонного увеличения продаж валюты со стороны компаний АПК", - добавил Гелетий.

Как сообщалось, 14 июня курс гривни впервые за год превысил отметку 27 грн/$, но во второй половине дня 15 июня он ослабился до уровня 27,03 грн/$.

Национальный банк с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн, тогда как курс гривни за неделю укрепился с 27,2914 грн/$ в начале недели до 27,0404 грн/$ по итогам торгов в пятницу.