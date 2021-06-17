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Минсоцполитики предложило компенсировать работодателям зарплаты для людей с инвалидностью

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Минсоцполитики предложило компенсировать работодателям зарплаты для людей с инвалидностью

Министерство социальной политики Украины разрабатывает новые стимулы для трудоустройства людей с инвалидностью. В частности, компенсацию работодателям 50-100% фактических расходов на зарплаты, налоги и социальные взносы, уплаченные за работающего человека с инвалидностью.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время презентации нового пилотного проекта "Работай свободно".

Среди главных стимулов министр назвала:

  • оплачиваемые контракты с работодателями на обучение и стажировку людей с инвалидностью на рабочем месте;
  • компенсацию работодателю в течение двух лет с момента трудоустройства зарплаты, налогов и социальных взносов, уплаченных за работающего человека с инвалидностью, в размере 50-100% фактических расходов в зависимости от степени инвалидности работника;
  • развитие программы надомного труда людей с инвалидностью в интересах бюджетных учреждений.

"Действующее законодательство, как показывает практика, не дает достаточной мотивации работодателям трудоустраивать людей с инвалидностью. Опыт успешных стран Европейского союза свидетельствует, что главным инструментом работы в этом направлении должен быть действенный комплекс стимулирующих мер для работодателей", – отметила Лазебная.

По словам министра, Минсоцполитики также начало подготовку программы "Рука помощи" для лиц с инвалидностью, которые хотят основать собственный бизнес. Лазебная отметила, что государство предложит этим людям льготную беспроцентную помощь на закупку оборудования и материалов для ведения бизнеса сроком на пять лет, а возвращать ее они смогут за счет уплаченных налогов.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью. 

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минсоцполитики


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