Рада выделила 300 миллионов на диагностику генетических заболеваний у новорожденных

Народные депутаты в госбюджете на 2021 год предусмотрели 300 млн грн для проведения расширенного неонатального скрининга.

За соответствующий законопроект №5589 о внесении изменений в закон "О госбюджете Украины на 2021 год" об обеспечении расширенного неонатального скрининга в целом проголосовали 333 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект направляет 300 млн грн из Фонда президента Украины на проведение расширенного неонатального скрининга.

"Это позволит нам выявлять у новорожденных детей врожденные или наследственные заболевания на ранней стадии. Ранняя диагностика позволяет назначить таким детям лечение, уменьшить уровень инвалидизации детей в Украине", - сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко во время обсуждения документа на пленарном заседании парламента.

По словам Ляшко, в настоящее время в Украине работают 12 центров неонатального скрининга, которые проводят исследования только на четыре заболевания.

"Мы планируем создать на базе существующих лабораторий пять мощных современных центров неонатального скрининга. Это позволит обеспечить обследование новорожденных детей всех регионов Украины", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что в скрининг будет включено 21 неонатальное заболевание в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил увеличить государственную помощь при рождении ребенка с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн.