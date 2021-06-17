Минстратегпром анонсировал создание предприятий по переработке шлама в Кривом Роге

Министерство стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) начало реализацию проекта создания экологического индустриального парка на основе переработки отработанных шламов в Кривом Роге.

Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства Олег Уруский в ходе Форума инновационных производств в индустриальном парке "Белая Церковь", передает Интерфакс-Украина.

"Минстратегпром совместно и народными депутатами, партнерами в других министерствах начал, возможно, пока как пилотный, проект создания экологического индустриального парка. Там (в Кривом Роге) находятся миллиарды тонн отработанных шламов от продуктов промышленности", - сказал Уруский.

По словам вице-премьера, на сегодня этот экологический ИП предусматривает развитие в трех направлениях: использование переработанных промышленных отходов в процессе "Большого строительства", использование их в энергетике, а также получение технологий добычи редкоземельных металлов из этих отходов.

"Надеюсь, что это только начало, и таких экологических ИП должно становиться все больше", - резюмировал Уруский.

Ранее пресс-служба Минстратегпрома сообщила, что в ходе проведенного Уруским в конце мая совещания по реализации программы правительства по переработке промышленных отходов обсуждалось также участие комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" в создании этого индустриального парка.

По итогам совещания было решено организовать переработку промышленных отходов сухой магнитной сепарации, в частности, направлять полученный щебень на строительство автодорог в рамках программы "Большое строительство".

Согласно протоколу мероприятия, должны быть подготовлены предложения по финансированию в 2022 году ИП из госбюджета. Эту проблематику включат в проект закона "О государственной промышленной политике", разрабатываемый Минстратегпромом.

Ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" работает над концепцией индустриального парка на базе входящего в концерн ГП "Николаевский судостроительный завод".