Минсоцполитики пояснило задержки с переназначением субсидий

Субсидии для 2,5 миллиона домохозяйств будут автоматически переназначены с мая текущего года в ближайшие несколько недель, после завершения верификации данных получателей помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве напомнили, что решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимаются органами социальной защиты населения на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий. Однако такая верификация еще не завершена.

"Сбор и обработка информации, включая дополнительные критерии, о более 6 млн человек (количество лиц, входящих в состав домохозяйства, в среднем составляет 2 человека), требует вовлечения в процесс различных источников информации и времени на ее обработку. В частности это касается информации от десятков банковских учреждений, реестров прав на движимое и недвижимое имущество", – сказано в сообщении.

По данным министерства, сейчас соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации.

В то же время в Минсоцполитики уверяют, что со своей стороны уже обеспечило доработку программных комплексов в связи с изменениями в правила назначения субсидий.

"Таким образом, в ближайшие недели, после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначение более 2,5 млн получателей. При этом обращаем внимание, что назначение и начисление жилищных субсидий всем домохозяйствам будет осуществлен начиная с мая текущего года", – обещают в министерстве.

При этом остальные около 500 тыс. семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, будут обязаны подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

Как сообщалось, своим решением 14 апреля Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обязал всех получателей подавать новое заявление и декларации о доходах и расходах для того, чтобы продолжить получать помощь.

Однако уже 19 мая Кабмин изменил свое решение, предоставив возможность назначать субсидии автоматически. По оценке Минсоцполитики, теперь новый пакет документов должны будут подать только около 500 тысяч из 3 миллионов получателей помощи. Кроме того, был уточнен ряд условий для назначения субсидии в части наличия депозитов и недвижимости.