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Кабмин передал распределение дотаций для аграриев Минагрополитики

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Кабмин передал распределение дотаций для аграриев Минагрополитики

Кабинет министров передал функции распорядителя бюджетных средств, выделенных на финансовую поддержку аграриев, Министерству аграрной политики и продовольствия от Министерства экономики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №612 от 16 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в порядки распределения средств на поддержку аграриев.

Согласно пояснительной записке к постановлению, господдержка по направлениям, связанным с банковскими учреждениями, будет вестись согласно меморандумам, подписанным банками с Минэкономики, для более быстрого восстановления господдержки сельхозпроизводителей.

Как сообщалось, в конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которым предусмотрены расходы для восстановления деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия в сумме 6,86 млрд грн. Кроме этого, Кабинет министров был обязан обеспечить передачу Минагрополитики здания по адресу: улица Крещатик, 24, в Киеве.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Автор: Михайло Орлюк
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