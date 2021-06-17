АМКУ согласовал сделку по продаже аптечного бизнеса Тигипко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил днепровской сети аптек "Мед-сервис" разрешение на покупку свыше 50% в ООО "ТАС Фарма" (аптечная сеть ТAS) у Сергея Тигипко.

Соответствующее разрешение было предоставлено на заседании АМКУ в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Сеть аптек TAS насчитывает около 100 аптек в Киеве и области.

Сеть "Мед-Сервис" на конец 2020 года объединяла 350 аптек и входила в ТОП-10 аптек Украины по количеству торговых точек. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.

Как сообщалось, группа TAS вела переговоры о продаже аптек с несколькими компаниями, в том числе "Эпицентр" и аптечной сетью "Доброго дня". Причиной решения Тигипко продать аптечный бизнес СМИ называли его низкую прибыльность.

Напомним, в 2019 году TAS Сергея Тигипко купила аптечный бизнес торговой сети "Космо", в которую входило 28 аптек в Киеве и области.

В конце 2018 года аптечная сеть ТAS (ООО "ТАС Фарма"), входящая в группу "ТАС", заявила о намерении в ближайшее время приобрести 60 аптек, увеличив их количество аптек до 153.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят "ТАСкомбанк", "Универсал банк", две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.