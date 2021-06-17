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АМКУ согласовал сделку по продаже аптечного бизнеса Тигипко

Новини БізнесЦензор Рітейл Корпоративні відносини

АМКУ согласовал сделку по продаже аптечного бизнеса Тигипко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил днепровской сети аптек "Мед-сервис" разрешение на покупку свыше 50% в ООО "ТАС Фарма" (аптечная сеть ТAS) у Сергея Тигипко.

Соответствующее разрешение было предоставлено на заседании АМКУ в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Сеть аптек TAS насчитывает около 100 аптек в Киеве и области.

Сеть "Мед-Сервис" на конец 2020 года объединяла 350 аптек и входила в ТОП-10 аптек Украины по количеству торговых точек. Конечным бенефициаром компании является Олег Токарев.

Как сообщалось, группа TAS вела переговоры о продаже аптек с несколькими компаниями, в том числе "Эпицентр" и аптечной сетью "Доброго дня". Причиной решения Тигипко продать аптечный бизнес СМИ называли его низкую прибыльность. 

Напомним, в 2019 году TAS Сергея Тигипко купила аптечный бизнес торговой сети "Космо", в которую входило 28 аптек в Киеве и области.

В конце 2018 года аптечная сеть ТAS (ООО "ТАС Фарма"), входящая в группу "ТАС", заявила о намерении в ближайшее время приобрести 60 аптек, увеличив их количество аптек до 153.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят "ТАСкомбанк", "Универсал банк", две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+1
що - стае на "лижі" ...
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17.06.2021 20:30
+1
Походу парєньок далеко зібрався.
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17.06.2021 21:02
+1
Ото я и смотрю что из-за" низкой прибыльности" аптек на каждом углу понаоткрывали.
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17.06.2021 23:14
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що - стае на "лижі" ...
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17.06.2021 20:30 Відповісти
Перекваліфіковується на скупку української землі. Ймовірно у партнерстві з зЕ- бенею.
АМКУ разрешил компании Тигипко купить Проминвестбанк у людей Коломойского.

АМКУ разрешил Тигипко купить три агропредприятия в Черниговской области
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18.06.2021 13:41 Відповісти
очень даже возможно ...
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21.06.2021 08:55 Відповісти
Походу парєньок далеко зібрався.
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17.06.2021 21:02 Відповісти
Ото я и смотрю что из-за" низкой прибыльности" аптек на каждом углу понаоткрывали.
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17.06.2021 23:14 Відповісти
А продавати буде через оффшор,щоб не платити податки в Україні.
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18.06.2021 09:10 Відповісти
Ото він пальцями і показує,скільки збирається заплатит податків.
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18.06.2021 09:19 Відповісти
Это же борьба с олигархами
Создание самой прибыльной олигархии
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18.06.2021 10:00 Відповісти
И этот без бюджетного подсоса все свои бизнес-таланты растерял? Та шо ж такое? АМКУ согласовал сделку по продаже аптечного бизнеса Тигипко - Цензор.НЕТ 10
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18.06.2021 10:35 Відповісти
Якісь особливо ніжні відносини у бібіпки, та подружки зеЛенки, керівниці антимонопольного комітету України. До чого б це?
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18.06.2021 13:35 Відповісти
 
 