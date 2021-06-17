Минэкономики ввело европейскую практику маркировки мяса, оливкового масла и меда
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Министерство экономики внедряет европейскую практику маркировки отдельных видов мяса, а также оливкового масла и меда.
Соответствующий приказ от 1 апреля 2021 года №679 вступил в силу 18 мая и будет введен в действие через три года.
Приказ устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:
- мяса крупного рогатого скота;
- свинины;
- баранины и козлятины;
- съедобных субпродуктов крупного рогатого скота;
- мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;
- меда;
- необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).
Приказ разработан на основе требований 5 актов, что делает Украину ближе к созданию общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом.
Джерело: Кабмин
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