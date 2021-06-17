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Власти России начали ограничивать работу сервисов для обхода блокировки сайтов

Новини БізнесЦензор IT

Власти России начали ограничивать работу сервисов для обхода блокировки сайтов

Роскомнадзор ввел ограничения на работу в РФ сервисов VyprVPN и Opera VPN, которые позволяют обходить блокировку запрещенных российскими властями ресурсов.

Как сообщили в Роскомнадзоре, эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127, передает РБК.

В ведомстве отметили, что ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В такие "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний.

В свою очередь в компании Opera в ответ на действия Роскомнадзора заявили о приостановке поддержки своих VPN сервисов в браузерах на территории РФ в прежнем режиме.

При этом в компании не уточнили, в какой форме поддержка будет оказываться, передает Интерфакс-Украина.

С ноября 2017 года власти РФ обязали VPN-сервисы и анонимайзеры ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Но это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС; в ней содержится информация о запрещенных сайтах).

Самостоятельно обратиться к VPN-сервисам служба не может – инициировать подключение она может только на основании обращения к ней Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

Если анонимайзер все же не подключится к ФГИС в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, то он будет заблокирован сам.

В марте 2019-го Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключить их к ФГИС. Соответствующие уведомления были направлены десяти сервисам — NordVPN, Hide My Ass! , Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited – их отправку в Роскомнадзоре объяснили требованием силовиков.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  РБК


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