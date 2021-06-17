"Укрзализныця" заявила о повышении эффективности использования грузовых вагонов

"Укрзализныця" в первой половине июня 2021 года сохранила динамику роста среднесуточной нагрузки и оборота вагона.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Так, по словам руководителя компании, с 1 по 15 июня 2021 года оборот грузового вагона составил 7,03 суток. Таким образом, он ускорился на 24% по сравнению с аналогичным периодом доэпидемичного 2019 года и на 9,7% – в сравнении с пятнадцатью днями июня 2020 года.

Среднесуточная нагрузка в первой половине июня 2021 года составило 727,5 тыс. тонн, что на 11,2 % больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 3,3% больше первой половины июня 2019 года.

Ранее одно из ведущих рейтинговых агентств Standard & Poor's изменило прогноз кредитного рейтинга АО "Укрзализныця" с "негативного" на "позитивный". Изменение прогноза по рейтингу "Укрзализныци" связано с достигнутой компанией в мае договоренности об изменении графика погашения долга перед АО "Сбербанк".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменения графика погашения задолженности перед с отсрочкой выплаты основной суммы долга до конца года.