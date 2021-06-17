АМКУ разрешил "Эпицентру" Герег купить Дунаевецкий хлебокомбинат
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Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Эпицентр К" (Киев) приобретение единого имущественного комплекса государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (КХП, поселок Дунаевцы Хмельницкой области), после того как в мае компания выиграла на онлайн-аукционе в системе "ProZorrо.Продажи" право приобрести данный актив за 227,09 млн грн
Об этом говорится в информации АМКУ, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Фонд госимущества Украины в апреле 2021 года выставил на приватизацию ЕИК ГП "Дунаевецкий КХП" с стартовой ценой 187,64 млн грн, запустив таким образом приватизацию находящихся в госсобственности комбинатов хлебопродуктов. Тогда группа компаний "Эпицентр К", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, стала победителем аукциона по приватизации ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов".
Дунаевецкий КХП занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для содержащихся на фермах животных, оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью 79,80 тыс. кв. м, в числе которых админздание, столовая, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки. Общая площадь земельных участков предприятия – 67,3 га, на которых имеется необходимое технологическое оборудование и коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.
КХП в 2020 году сократил чистую прибыль на 14,2% по сравнению с 2019 годом – до 2,26 млн, его активы возросли в 2,4 раза – до 193,66 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 16,9% – до 20,24 млн грн. По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, Дунаевецкий КХП имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.
ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.
"Эпицентр К" с 2016 года также развивает аграрное направление бизнеса. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.
По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
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