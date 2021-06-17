Рада приняла за основу закон об отказе от бумажных документов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг.

Принятие соответствующего законопроекта №5495 в первом чтении поддержали 263 народных депутата на пленарном заседании 17 июня, передает Интерфакс-Украина.

Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их предоставления и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.

Так, в случае если закон для получения публичной услуги требует предоставления документов и/или информации, содержащейся в национальных электронных информационных ресурсах, такие документы и информация не подаются, а вместо этого указываются сведения, необходимые для предоставления публичной услуги.

"Основная цель paperless - госорганы в Украине не смогут требовать бумажные документы, справки и удостоверения, если эта информация есть в государственных реестрах. Впоследствии больше не придется ходить за справками, стоять в очередях и делать ксерокопии", - сказано в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

В министерстве также отмечают, что вскоре всю необходимую информацию о гражданах, которая будет нужна государству, можно будет сгенерировать на портале или в приложении "Дия".

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил создание электронного реестра для подтверждения квалификации работников. Реестр будет содержать информацию об аккредитованных квалификационных центрах, документы, подтверждающие присвоение квалификации конкретному человеку, перечень профессиональных стандартов, заявки на их разработку, учет экспертов по аккредитации квалификационных центров и информацию о квалификации.