Месячный тариф "Нафтогаза" превысил годовую цену на газ на 50% (обновлено)

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на июнь в рамках тарифного плана "Месячный" на уровне 11,94 грн/куб. м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м).

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", повышение цены на газ в месячном тарифном плате обусловлено общей тенденцией роста цен на европейском рынке до максимальных значений за последние годы.

Так, в среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что немного превышает $270 за тысячу кубометров.

При этом в компании обращают внимание, что подавляющее количество клиентов получают газ по годовому тарифу, а переход на месячный тариф является исключительно добровольным. В частности, пока что никто из клиентов "Нафтогаза" не получает газ по тарифу "месячный".

В "Нафтогазе" также сообщили, что в июле компания планирует представить новое предложение на рынке – сезонный тарифный план с возможностью оплаты равными частями.

Как сообщалось, в конце апреля газопоставляющие компании обнародовали свои годовые фиксированные предложения, которые начали действовать для клиентов с 1 мая.

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.

Напомним, согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.