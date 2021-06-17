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Рада усложнит прекращение финансирования партий из госбюджета

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Рада усложнит прекращение финансирования партий из госбюджета

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5253 в первом чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Целью документа в пояснительной записке указано "совершенствование процедур приостановления и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политических партий".

В частности, предлагается разрешить политическим партиям устранять выявленные в их работе нарушения, которые могут служить для прекращения их финансирования из госбюджета, устранять такие нарушения или предоставлять письменные объяснения до непосредственного принятия решения о приостановлении государственного финансирования партии.

При этом сумму выявленного нарушения в отчетах партии, за которое можно приостановить ее финансирование, предложено повысить в 5 раз – с 20 до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 454 тыс. грн).

Также законопроект предусматривает дополнительные требования к обоснованности и обнародованию решений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о приостановлении финансирования партии.

Кроме того, предлагается разрешить партиям размещать полученные от государства средства на ее деятельность на депозитных счетах с целью получения пассивного дохода.

Также планируется обязать перечислить партии недополученные из госбюджета средства из-за приостановки финансирования по решению суда.

При этом предлагается на время карантина не считать вкладом в поддержку политической партии предоставления народным депутатом или другими выборными лицами безвозмездно или на льготных условиях товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

Как сообщалось, в марте НАПК приостанавливало государственное финансирование партии "Слуга народа" из-за однаруженнгых признакоа уголовных преступлений в отчетах за два квартала. Соответствующие материалы НАПК направило в Национальную полицию.

В феврале НАПК распределило средства государственного финансирования парламентским партиям. В целом на уставную деятельность политических партий в 2020 году из госбюджета выделено 283,53 млн тон, из них 140,58 млн грн получит "Слуга народа".

Автор: Михайло Орлюк
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