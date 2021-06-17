БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
871 відвідувач онлайн
Новини Корупція
319 0
мігранти (331) СБУ (1451)

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев через строительные фирмы

Новини БізнесЦензор Корупція

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев через строительные фирмы

Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и пресекли их незаконную легализацию на территории Украины. По этой "схеме" в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев.

Как сообщает пресс-центр СБУ, стоимость "услуг "для одного лица-мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.

Ранее, как сообщалось, контрразведчики Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и прекратили канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 