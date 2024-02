Офшоры россиян Бабакова и Гинера не смогли отсудить акции главного актива Жеваго

Хозяйственный суд Киева отказал в исках четырем компаниям - бывшим акционерам Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), ныне входящего в группу Ferrexpo, о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций.

Соответствующее решение суда от 27 мая текущего года, полный текст которого составлен 11 июня, обнародовано в Едином госреестре судебных решений, передает Интерфакс-Украина.

При этом суд отказал в исках компаниям Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investments Limited "о признании недействительным договора в части и восстановление положения, существовавшего до нарушения прав - отказать полностью".

Суд возложил расходы по уплате судебного сбора на компании Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investmens Limited.

"Решение хозяйственного суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по возврату апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра", - констатируется в решении.

При этом уточняется, что решение может быть обжаловано в Северном апелляционном хозяйственном суде путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции или через Хозяйственный суд Киева в течение 20 дней со дня составления полного судебного решения (11 июня 2021 года).

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 29 апреля текущего года приступил к рассмотрению дела по сути по искам четырех компаний-бывших акционеров ПГОКа о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций.

Кроме того, четыре компании-бывшие акционеры ПГОКа, входящего в группу Ferrexpo, вновь обратились в суд с исками о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций. Согласно отчету Ferrexpo, Хозяйственный суд Киева 23 ноября 2020 года открыл судебное производство по данному делу.

Вместе четыре истца требовали признать недействительным договор купли-продажи акций, заключенный в 2002 году, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы – по аналогии с предыдущими исками, поданным еще в 2005 году.

Напомним, в 2002 году четыре компании, которые входят в группу VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа лицам, связанным с нынешними владельцами комбината - компаниям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж, а также принудительным выкупом акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out единственным акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договор купли-продажи и проведении допэмиссий. Однако Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года поддержал принятое ранее решение Верховного суда страны и позицию ПГОКа в корпоративном споре, который длился около 10 лет, отказав четырем кипрским компаниям, продавшим в 2002 году 40,19% акций предприятия, в удовлетворении их претензий на этот пакет.

По информации СМИ, VS Energy контролировалась российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет рядом украинских облэнерго, были указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.