Рада одобрила еще один законопроект о переоформлении земли для застройщиков

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимое имущество, которое на нем расположено)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5248 в первом чтении проголосовали 293 народных депутатов.

Целью документа в пояснительной записке указано "устранение пробелов в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенные на нем".

В частности, предлагается установить обязательность одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание, сооружение или объект незавершенного строительства), которое на нем расположено, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок, на котором оно расположено.

Согласно тексту законопроекта, исключение составят земли государственной и коммунальной собственности.

Проектом предлагается унифицировать указанные правила для перехода прав собственности и всех видов пользования земельным участком (сервитут, суперфиций, эмфитевзис (сельскохозяйственные здания), постоянное пользование и т.п.).

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что 2 февраля Верховной Радой уже был принят во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)" (проект №0850), текст которого совпадает с текстом законопроекта №5248. Эксперты Верховной Рады также указывают на ряд спорных моментов в тексте документа.

Как сообщалось, в феврале Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0850, который находился на рассмотрении парламента с 2015 года.

Законом установлен "автоматический" переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание или сооружение к новому владельцу имущества.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ призван в том числе урегулировать переход права аренды земли при смене собственника объекта незавершенного строительства.

В частности, авторы законопроекта отмечают, что для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием. Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован т.п.), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды), осуществления строительства будет незаконным.

В то же время сейчас нарушения, связанные с несоблюдением требований о переходе прав на земельный участок вследствие перехода права собственности на недвижимость, могут стать основанием для признания договора аренды недействительным. В частности, местные власти сейчас могут расторгнуть такой договор аренды и не обязаны заключать новый.