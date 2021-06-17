IFC выделит Кривому Рогу 27 миллионов евро на закупку трамваев
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Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение коммунальному предприятию "Скоростной трамвай" до 27 млн евро на финансирование проекта закупки городом 50 трамваев и реконструкции 1 км трамвайных путей.
Соответствующий вопрос одобрен советом директоров финкорпорации 10 июня, передает Интерфакс-Украина.
Трамвайные вагоны заменят устаревшие на существующих подземных и наземных трамвайных линиях города.
Ремонт километрового участка трамвайных путей запланирован на проспекте Соборности - одной из главных транспортных артерий центра города с востока на запад, расположенной в Металлургическом районе Кривого Рога. Работы включают демонтаж существующих путей и контактной сети, прокладку новой трассы, монтаж контактных линий, уборку и благоустройство территории. Ожидалось, что строительство начнется в апреле 2021 года и будет завершено к декабрю 2021 года.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направил 1,2 млрд грн субвенции Дорожного фонда госбюджета на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог и утвердил соответствующие Порядок и условия предоставления субвенции в 2021 году.
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