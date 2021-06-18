"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 миллионов под гарантию государства, – СМИ (обновлено)

Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг размещает еврооблигации на $700 млн под гарантию государства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, ориентир доходности выпуска еврооблигаций "Укравтодора" в ходе размещения в четверг был снижен с 6,625% до 6,25%.

По его словам, книга заявок открыта, прайсинг ожидается в четверг.

Он добавил, что выпуск предусматривает погашение ценных бумаг четырьмя равными траншами в декабре 2026 года, июне 2027-го, декабре 2027-го и июне 2028 года.

Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".

Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, срок обращения облигаций составляет 6,25 года.

Напомним, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.