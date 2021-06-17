Специалисты "Хмельницкгаза" с начала года обнаружили 44 кражи газа

За пять месяцев года АО "Хмельницкгаз" совместно с государственным предприятием "Хмельницкстандартметрология" провели бесплатную поверку около 13 тыс. бытовых счетчиков. В результате обследования выявлено 32 вмешательства.

Кроме того, специалистами зафиксировано 3 незаконных врезки в газопроводы и 9 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Всего за неучтенно использованный энергоноситель недобросовестные клиенты должны оплатить 819 тыс. грн. доначисленных убытков.

Несмотря на огромный риск и опасные последствия для жизни и целостности имущества, отдельные потребители продолжают прибегать к воровству газа. Однако, согласно Кодексу ГРМ, таким нарушителям прекращается газоснабжение.. Кроме того, они обязаны уплатить газораспределительной компании доначисленные штрафные санкции. В среднем размер доначислений составляет около 15 тыс. грн.

"Благодаря приобретенному нами современном специальному оборудованию мы безошибочно выявляем места незаконного использования газа. С помощью видеоинспекционных камер и трассоискателей мы дистанционно и оперативно обнаруживаем кражи газа, даже на значительном расстоянии от дома", - рассказал технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

Больше всего краж природного газа обнаруживается при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма. Поэтому при выявленных повреждениях приборы учета отправляются на государственную экспертизу для подтверждения или опровержения фактов вмешательства с целью уменьшения показаний.

Однако сейчас количество краж значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами благодаря использованию газовиками высокоточного оборудования и систематическому контролю. Также 15 дел переданы АО "Хмельницкгаз" на рассмотрение судебных органов.