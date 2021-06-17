Рада одобрила новую редакцию закона о страховании

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О страховании", который призван заменить действующее законодательство в этой сфере.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5315 в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту, новый закон призван заменить действующий закон Украины "О страховании", который был принят 25 лет назад и не учитывает последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры.

Законопроектом также планируется урегулировать полномочия Национального банка по осуществлению государственного надзора (контроля) за деятельностью страховщиков.

В целом проектом закона предлагается определить все основные понятия, касающиеся сферы страхования, обновить подход к лицензированию страховщиков, ввести новый порядок получения единой лицензии на осуществление деятельности по страхованию с возможностью ее сужения и расширения.

Также предложено предусмотреть возможность лицензирования страховщика как профессионального перестраховщика, усовершенствовать требования к владельцам существенного участия страховщика, внедрить обновленные требования к подтверждению надлежащего финансового/имущественного состояния и деловой репутации учредителей и владельцев страховщика. В частности, учредители и владельцы страховщика должны будут доказать соответствие своего состояния и репутации установленным требованиям.

Кроме того, предложено предоставить право Национальному банку требовать прекращения участия в страховщике, накладывать запрет на увеличение участия в страховщике и на отчуждение акций, а также обязать согласовывать сделки по продаже долей в страховых компаниях с регулятором.

Также предусматривается процедура принудительного вывода страховщика с рынка по решению Национального банка.