Налоговая милиция проводит обыски в "Киевавтодоре" по делу об нарушениях подрядчика

Киевская городская прокуратура совместно с налоговой милицией Государственной фискальной службы в Киеве проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор", в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонта дорог на сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, общество, в течение 2019-2020 годов на заказ КК "Киевавтодор" совершало работы по строительству и реконструкции мостов и дорог в столице, в частности дороги на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн грн.

"При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами "Киевавтодора", указывали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводятся с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации ведомостей об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Ранее, сотрудники столичной налоговой милиции ГФС провели обыски в офисе КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в ходе расследования уклонения от уплаты налогов во время строительства Подольского моста через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн грн.