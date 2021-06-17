Нацбанк объявил о сворачивании программы долгосрочного рефинансирования

Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные мероприятия по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис, в частности, речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, с 1 июля предельные сроки кредитов долгосрочного рефинансирования сократятся с 5 до 3 лет. Также будут ограничены объемы аукционов: с июля – до 5 млрд грн, с августа – до 4 млрд грн, с сентября – до 3 млрд грн. В то же время, отмечают в Нацбанке, периодичность аукционов своп процентной ставки с 1 июля уменьшится с двух до одного раза в месяц, а предельная срочность – с 5 до 3 лет.

Кроме того, Национальный банк изменит операционный дизайн монетарной политики. Так, с 1 июля срочность депозитных сертификатов вернется к докризисному показателю – с 7 до 14 дней.

"Это предоставит стимулы для развития межбанковского кредитного рынка", – отмечают в НБУ.

При отсутствии существенных шоков на финансовых рынках применение долгосрочного рефинансирования и процентного свопа будет прекращено с 1 октября 2021 года. Дополнительно в сентябре будет рассматриваться целесообразность снижения срочности по регулярным кредитам рефинансирования.

В то же время Национальный банк в дальнейшем готов при необходимости восстановить использование антикризисных мер поддержки банков.

"Наши антикризисные инструменты позволили банкам не только уверенно пройти кризис, но и инвестировать в долгосрочные проекты в сложные времена. Однако их постоянное использование Национальным банком снижает мотивацию банков к работе с вкладчиками и негативно влияет на рыночные механизмы. Мы стремимся к дальнейшему развитию межбанковского кредитования и свопов", – подчеркнул заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.