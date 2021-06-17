Рада урегулировала вопрос безоплатной передачи имущества государственных вузов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4486 во втором чтении проголосовали 290 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу его целью указано "усовершенствование процедуры предоставления статуса национального и управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое закреплено за ними".

Законопроект предусматривает, что объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежат приватизации или использованию для ведения видов деятельности, не предусмотренных специальными законами.

При этом имущество государственного или коммунального учреждения высшего образования, в том числе имеющего статус национального, которое не используется для ведения видов деятельности, предусмотренных законом "О высшем образовании", и не обеспечивает уставную деятельность, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности при условии его дальнейшего использования исключительно для ведения видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или законом "О научно-научно-технической деятельности".

При этом ко второму чтению из проекта закона была исключена норма, допускающая приватизацию отдельного имущества государственного или коммунальных учебных и научных заведений (кроме земельных участков), если оно не используется более трех лет.