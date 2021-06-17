Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов
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Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 года" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5304 во втором чтении проголосовал 301 народный депутат.
Законом увеличено на 600 млн грн финансирование Государственной судебной администрации по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую же сумму расходов Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".
Кроме того, ко второму чтению депутаты учли поправки, согласно которой финансирование бюджетной программы "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" еще на 142,1 млн грн, преимущественно за счет уменьшения финансирования Высшего антикоррупционного суда на 135 млн грн.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства необходимы Судебной администрации на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов с учетом дополнительных выплат, а также на частичное обеспечения текущих расходов.
Будь ласка, зачекайте...
А витрати на спортсменів не скоротили, а перенесли у зв'язку з переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Дякую тим, хто читає далі заголовку, перш ніж волати "зрадааа!"
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А почему именно судьям? Они что, самые нищие сейчас в Украине?
Пишешь, что "працівникам судів". Тогда вопрос, а почему тогда их нормальная зарплата не была изначально заложена в бюджет?
А почему не военным? Почти каждый день кто-то гибнет или получает ранения.
Не помню, чтобы судьи гибли на передовой, защищая Украину.
А вот своими решениями они порой позволяют разворовывать страну...
Кстати, а когда дата Игр будет определена, откуда вы возьмете эту сумму денег обратно?
У военных заберете или у медработников?
Почему нельзя по второму кругу заплатить спортсменам или ВСУ? Почему на бесполезных мусоров и судей всегда есть дополнительные полмиллиарда, а на тех кто защищает нас от врага или прославляет страну - денег нет?!!
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0