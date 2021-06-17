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Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов

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Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 года" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5304 во втором чтении проголосовал 301 народный депутат.

Законом увеличено на 600 млн грн финансирование Государственной судебной администрации по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую ​​же сумму расходов Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Кроме того, ко второму чтению депутаты учли поправки, согласно которой финансирование бюджетной программы "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" еще на 142,1 млн грн, преимущественно за счет уменьшения финансирования Высшего антикоррупционного суда на 135 млн грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства необходимы Судебной администрации на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов с учетом дополнительных выплат, а также на частичное обеспечения текущих расходов.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Правильно. Паралімпійці всі на групах по інвалідності. Тому отрмують соціальну пенсію. Отже можуть оплатити поїздки під державним прапором з власної кишені. Кому не вистачає - є церкви аж трьох патріархатів. Ампутанти можуть підзаробити. Доя упоротих. Написане - гірка іронія. Забирати у неповносправних і віддавати нк просто здоровим, але й заможним можуть лише інваліди з ампутованою совістю.
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17.06.2021 19:13
+4
в бюджете 2021 есть защищенная статья по зарплатам на судейский корпус. Зачем платить судьям еще по одному кругу?!
Почему нельзя по второму кругу заплатить спортсменам или ВСУ? Почему на бесполезных мусоров и судей всегда есть дополнительные полмиллиарда, а на тех кто защищает нас от врага или прославляет страну - денег нет?!!
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17.06.2021 14:29
+3
Нормаль так по еврейски в одних забрать другим дать
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17.06.2021 14:32
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Правила форума Рада форумчан
Ну не тільки суддям, а "працівникам судів". Там є і люди, які за мінімалку працюють.
А витрати на спортсменів не скоротили, а перенесли у зв'язку з переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Дякую тим, хто читає далі заголовку, перш ніж волати "зрадааа!"
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17.06.2021 14:17 Відповісти
Зеублюдки 🤢🤡🎪циничные выродки , гордитесь 🐑🐏73% , своим выбором
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17.06.2021 22:40 Відповісти
Не инвалидам , врачам , раненным , а ворюгам -коррупционерам ! «слуги « 🤢🤡😈 хитросделанных клоунов , боятся гнева народного и заранее покупают себе индульгенцию 🤮🤮
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17.06.2021 23:29 Відповісти
Такого понятия как "украинские суды" не существует в природе, то что есть сейчас вместо них, - это кодла коррупционеров, ворюг и бандитов разных мастей.
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18.06.2021 00:00 Відповісти
А витрати на спортсменів не скоротили, а перенесли у зв'язку з переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

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А почему именно судьям? Они что, самые нищие сейчас в Украине?
Пишешь, что "працівникам судів". Тогда вопрос, а почему тогда их нормальная зарплата не была изначально заложена в бюджет?
А почему не военным? Почти каждый день кто-то гибнет или получает ранения.
Не помню, чтобы судьи гибли на передовой, защищая Украину.
А вот своими решениями они порой позволяют разворовывать страну...
Кстати, а когда дата Игр будет определена, откуда вы возьмете эту сумму денег обратно?
У военных заберете или у медработников?
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18.06.2021 08:53 Відповісти
в бюджете 2021 есть защищенная статья по зарплатам на судейский корпус. Зачем платить судьям еще по одному кругу?!
Почему нельзя по второму кругу заплатить спортсменам или ВСУ? Почему на бесполезных мусоров и судей всегда есть дополнительные полмиллиарда, а на тех кто защищает нас от врага или прославляет страну - денег нет?!!
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17.06.2021 14:29 Відповісти
на откорм поставленные , которые прижмут чернь, если взбунтуется
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17.06.2021 15:15 Відповісти
с января больничный не получил..феодальная страна и чуваки типа правят
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17.06.2021 17:42 Відповісти
Нормаль так по еврейски в одних забрать другим дать
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17.06.2021 14:32 Відповісти
и не просто у одних...а у паралимпийцев (людей с ограниченными возможностями...ибо слово - инвалид - это не про них !)
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17.06.2021 21:58 Відповісти
А зачем нам спорт, давайте лучше еще зарплаты судьям увеличим, хотя у судей и так они и так во много раз выше средней по стране.
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17.06.2021 16:12 Відповісти
31 трав. 2021 р. - Середня зарплата в Україні становить 10847 грн на лютий 2020 среднемесячная зарплата сотрудника аппарата суда; 104,3 тыс. грн - судьи.у.( хабари не учтены)! Каких то несколько раз. Колядуют в поте лица!
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17.06.2021 18:17 Відповісти
Правильно. Паралімпійці всі на групах по інвалідності. Тому отрмують соціальну пенсію. Отже можуть оплатити поїздки під державним прапором з власної кишені. Кому не вистачає - є церкви аж трьох патріархатів. Ампутанти можуть підзаробити. Доя упоротих. Написане - гірка іронія. Забирати у неповносправних і віддавати нк просто здоровим, але й заможним можуть лише інваліди з ампутованою совістю.
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17.06.2021 19:13 Відповісти
Все верно, кроме последнего пункта. Что АМПУТИРОВАТЬ совесть нужно чтоб она там изначально была. Ее не было в базовой комплектации. Так что и ампутировать нечего
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17.06.2021 22:37 Відповісти
Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов - Цензор.НЕТ 8819
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17.06.2021 21:58 Відповісти
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа".За принятие соответствующего законопроекта №3508-д в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.
Общая сумма регулируемых претензий - 98.64 млрд. гривен.
При этом под прямое списание претензий попадает 54,74 млрд. гривен.
При этом задолженность населения состоянием на 01.04.2021 составляет 28.1 млрд. гривен.
Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в законе о госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства на вышеуказанные цели, а соответствующие изменения в бюджет не подготовлены.
Фактически это решение приведет к повышению цен на услуги теплоснабжения на 18-45% и принудительному взысканию с населения долгов полного объема.

Результаты голосования

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 "ЗА" 0
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17.06.2021 22:18 Відповісти
Рука руку миє - депутати суддям "зарплату" а судді депутатам безкарність. Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов - Цензор.НЕТ 9411
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17.06.2021 23:00 Відповісти
еврейский погром наблыжаеться
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18.06.2021 09:56 Відповісти
колийивщина це колы саджають на кол
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18.06.2021 09:59 Відповісти
 
 