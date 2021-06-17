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Азербайджан заинтересовался технологией приложения "Дія", – Офис президента
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Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинскими специалистами.
Об этом в ответе на запрос сообщили в Офисе президента, передает Радио Свобода.
Однако, сумма сделки пока неизвестна.
"Учитывая те, что переговоры продолжаются и окончательных договоренностей относительно продажи мобильного приложения "Дія" или технологии его разработки пока нет – информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", – отметили в ОПУ.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения "Дія"
Напомним, приложением "Дія" или услугами на одноименном портале пользуется более 10 млн украинцев.
Джерело: Радио Cвобода
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