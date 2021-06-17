Суд утвердил сделку со следствием подозреваемой по делу о рекордной взятке от Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности, заключенное одной из фигуранток дела о попытке предоставления рекордной взятки руководителям антикоррупционных органов в сумме $5 млн.

Согласно решению суда, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"В свою очередь, бывшая руководительница одного из департаментов ГФС Украины предоставила следствию важную информацию", – отмечается в сообщении.

В НАБУ уточнили, что дело по обвинению двух других лиц – бывшего первого заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве и одного из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, – продолжает рассматривать суд.

Напомним, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $5 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа того же года был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

Однако в конце декабря Печерский районный суд города Киева обязал забрать у НАБУ дело о $5 млн взятки руководителям антикоррупционных органов и передать производство другому органу. Не соглашаясь с таким решением, прокурор САП обжаловал его в апелляционной палате ВАКС.