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Кабмин снял запрет на въезд иностранцев из Индии из-за COVID-19

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Кабмин снял запрет на въезд иностранцев из Индии из-за COVID-19

Украина отменила специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая этого года из-за широкого распространения в этой стране COVID-19.

Соответствующее постановление №611 от 16 июня разместили в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс-Украина.

Напомним, со 2 мая был введен полный запрет на пересечение границы Украины иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Индии или пребывали на ее территории не менее семи дней на протяжении последних 14 дней.

Исключение было сделано лишь для граждан Украины и иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, для которых было установлено требование обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования. Однако теперь и это требование отменено.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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