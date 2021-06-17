Импорт растворителей для производства бензина превысил 50 тысяч тонн, побив новый рекорд, – А-95

Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-мае 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 23,9 до 50,7 тыс. тонн.

Об этом передает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95", которая провела специальное исследование.

В Консалтинговой группе А-95 отмечают, что в мае был установлен новый рекорд поставок растворителей – 11,5 тыс. тонн, что на 2% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в апреле 2021 года (11,3 тыс. тонн).

В целом, импорт по этой позиции непрерывно растет с января, когда было ввезено 8,3 тыс. тонн.

По расчетам А-95, прямые потери государственного бюджета от использования 50 тыс. т растворителей в кустарном производстве бензинов уже превысили 450 млн грн.

Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д.

Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным.

Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.

Впервые о схеме поставок растворителей стало известно в феврале 2021 года. Правительство планировало внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, однако данный законопроект пока даже не зарегистрирован в парламенте.