Экспорт IT-услуг из Украины вырос за семь лет в 3 раза

С 2014 года экспортные поступления в экономику страны от IT-индустрии выросли в 3 раза.

Об этом свидетельствуют данные компании GlobalLogic.

"Если в 2014 экспорт IT-услуг составлял $1,5 млрд, то по итогам 2020 – рекордные $5 млрд. Самый большой скачок роста зафиксировали в 2019 году – тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что количество инженеров за указанный период также увеличилось втрое и в 2021 году достигло 213 тыс.

По данным компании, один IT-специалист приносит в экономику страны более $22 тыс. в виде экспорта от IT-услуг. Как отмечают в GlobalLogic, это свидетельствует о том, что развитие IT и экономики Украины связано с ростом квалифицированных инженеров.

"Профессиональный рост IT-специалистов связан как со спросом на более сложные услуги разработки ПО, так и с развитием инженерных талантов. IT-компаниям важно инвестировать в улучшение их навыков и открывать специалистам новые карьерные возможности ", – отметил вице-президент по стратегии и технологиям компании Андрей Яворский.

Количество инженеров в Украине увеличивается почти на 20% в год. Однако отмечается, что потребность в квалифицированных кадрах – более чем на 30%, и эта цифра растет.

"Так согласно статистике анонимной платформы поиска работы в IT Djinni, с начала 2021 года количество вакансий впервые превысило количество кандидатов. В мае на платформе было открыто около 20 тыс. позиций, а соискателей – чуть больше 16 тыс.", – говорится в сообщении.