"Запорожгаз" провел сверку показаний счетчиков у 30 тысяч клиентов

АО "Запорожгаз" в мае начало инвентаризацию показателей счетчиков у бытовых потребителей, по состоянию на 1 июня, контролеры обработали показания узлов учета газа у 30 тыс. клиентов.

Как сообщает пресс-служба компании, инвентаризация показаний счетчиков проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показатели учета газа в соответствии с начислениями.

При этом уточняется, что неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданых данных потребителями. Контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий, данные в онлайн режиме обновляются в лицевом счете клиента.

"Приложение" 104.ua Контролеры" позволяет упростить процесс контрольной сверки и избежать любых неточностей. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние. Данные автоматически передаются в систему. Сверка занимает всего несколько минут", – объясняет начальник отдела инспектирования АО "Запорожгаз" Виктория Маковская.

В компании подчеркнули, что внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и осовременило стандарты работы газовиков.

Кроме того, отмечается, что все контролеры перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг и медицинский осмотр. Компания обеспечила сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, поэтому визит контролера АО "Запорожгаз" является абсолютно безопасным для потребителя.

АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

РГК – сервисная компания, которая предоставляет услуги финансового, юридического, технологического консалтинга в энергетической сфере, направленных на повышение стандартов обслуживания и надежности газоснабжения. Клиентами компании являются 20 газораспределительных компаний, обеспечивающих распределение газа для более чем 8 млн клиентов на газопроводах протяженностью 250 тыс. км.

В 2020 "Запорожгаз" доставил 490 тыс.своим клиентам почти 900 млн куб. м газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания составляет 10 тыс. км.