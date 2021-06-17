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Корбан объявил о претензиях к совладельцу сети "Цитрус" на 1 миллиард (обновлено)

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Корбан объявил о претензиях к совладельцу сети

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, который в марте стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которому принадлежит ряд брендов сети магазинов электроники "Цитрус", заявил о подаче исков на общую сумму 1 млрд грн ко второму совладельцу компании Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует.

Как утверждает Корбан в Facebook, претензии к его бизнес-партнеру связаны с обнаруженными нарушениями в деятельности компании.

"Как вы знаете, какое-то время назад я получил 50%-ную долю в группе компании "Цитрус". Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух. Первое – оптимизация налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов. Второе – передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам. И главное – это многолетняя "серая" растаможка товаров компанией "Цитрус"", – заявил Корбан.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырех судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы", – добавил предприниматель.

В свою очередь в пресс-службе сети "Цитрус" заявили, что Корбан не является ее совладельцем.

"В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании "ЗТ-ІНВЕСТ", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус", – заявляют в компании.

В компании также утверждают, что группе "Цитрус" ничего не известно о проведении аудита юристами Корбана и отрицают обвинения в налоговых нарушениях.

"Что касается оптимизации налогов – мы оплачиваем все налоги строго в рамках действующего законодательства. Только плохой бизнесмен не занимается оптимизацией налоговых выплат. Мы это делаем в рамках закона", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что в магазинах сети представлена исключительно официальная техника, что можно проверить по imei устройств.

Напомним, о том, что Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", стало известно в марте текущего года. По данным Opendatabot, Корбан владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко.

Перед этим между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" – это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.

Согласно данным судебного реестра, с февраля 2021 года ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" пытается через суд переоформить ряд торговых марок сети "Цитрус" на  ООО "Т-Рент", которая до декабря 2020 года принадлежала Топалу, а сайчас оформлена на Наталью Новикову, которую СМИ называют тещей Топала.

Кроме того, Хозсуд Одесской области продолжает рассмотрение иска Зинченко, который требует признать недействительной сделку по продаже его доли в "ЗТ-ІНВЕСТ" Корбану.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+13
Рейдер заявляет об схемах оптимизации налогов- чудны дела твои, Господи!)
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17.06.2021 11:48
+9
Началась активная фаза рейдерского захвата.
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17.06.2021 12:45
+8
Хочет захватить компанию. Еврейский кагал. Беня, корбан и прочие "рабатяги"
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17.06.2021 13:21
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Рейдер заявляет об схемах оптимизации налогов- чудны дела твои, Господи!)
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17.06.2021 11:48 Відповісти
То ли дело косовороткин, получает кэш от охметки
И лошит лохов
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17.06.2021 12:04 Відповісти
Это один из основных приемов украинского рейдерства...
А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
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17.06.2021 16:44 Відповісти
Началась активная фаза рейдерского захвата.
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17.06.2021 12:45 Відповісти
Хочет захватить компанию. Еврейский кагал. Беня, корбан и прочие "рабатяги"
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17.06.2021 13:21 Відповісти
Корбан заявил о схемах уклонения от налогов в сети "Цитрус" - Цензор.НЕТ 4330
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17.06.2021 13:46 Відповісти
Топал, понимая кто такой Корбан, отказался вести с ним переговоры о продаже своей доли. На что Корбан ему сказал: Не хочешь по-хорошему, встретимся в судах.
Увы, но сети конец.
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17.06.2021 13:54 Відповісти
Корбан за пол цены хочет получить все, что тут не понятно. Рейдер. Все никак не нажрется. Уже раз был наказан жестко.
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17.06.2021 14:04 Відповісти
Ну, вот и как после такого петуха - Корбана не петушить. Он же просто - скот. Да любой знает, что магазины мутят с завозом телефонов и прочей техники
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17.06.2021 15:07 Відповісти
Весь бизнес такой. По-другому вести его в нашей стране невозможно. Не думаю, что для Корбана это секрет. Это игра на публику.
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17.06.2021 15:51 Відповісти
классика...
обожаю старичков-классиков,описавших весь этот движ еще 100 лет назад..
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17.06.2021 15:53 Відповісти
Еврейцы резвяццца!
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17.06.2021 15:56 Відповісти
Грише будет дешевле Гену ... того Корбан объявил о претензиях ко второму совладельцу сети "Цитрус" на 1 миллиард - Цензор.НЕТ 9280 Корбан объявил о претензиях ко второму совладельцу сети "Цитрус" на 1 миллиард - Цензор.НЕТ 1239
А на тему растаможки и налогов хотелось бы услышать как деньги от ВСЕХ парковок Днепра уходят мимо кассы городского бюджета в оффшоры. А также деньги за аренду недвижимости в красной зоне (центр города), оформленной поголовно на граждан Израиля - родственников, водителей и уборщиц Корбана Корбан объявил о претензиях ко второму совладельцу сети "Цитрус" на 1 миллиард - Цензор.НЕТ 4888
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17.06.2021 16:21 Відповісти
и я об этом ...+
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17.06.2021 20:12 Відповісти
"Пропал Калабуховский дом..." Ежели жало Корбана запустили в чей-то бизнес-разорит до портков а потом и бизнес пох..т.
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17.06.2021 18:41 Відповісти
слыш кОрбан - я наверное спать не буду от ваших мутных маланских гЭшефтоф - а налоги платить не пробовал - вот в Израэле тебе б такого не позволили ...- хорошо здесь - правда ...
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17.06.2021 20:11 Відповісти
Радует...Коренные украинцы не мелочатся. Ежели претензия ,то на миллиард ...никак не меньше. А почему нет? В моде такие зарплаты !?? ( Когда про них слышит пенсионер ,у него случается инсульт.)
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17.06.2021 20:16 Відповісти
***** пора эту мразоту кончать. ППЦ что за государство такое, в заложниках весь город. Эта ******* все городские кладбища позабирала. И остального на 10 пожизненных
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17.06.2021 21:02 Відповісти
 
 