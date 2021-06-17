Корбан объявил о претензиях к совладельцу сети "Цитрус" на 1 миллиард (обновлено)

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан, который в марте стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которому принадлежит ряд брендов сети магазинов электроники "Цитрус", заявил о подаче исков на общую сумму 1 млрд грн ко второму совладельцу компании Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует.

Как утверждает Корбан в Facebook, претензии к его бизнес-партнеру связаны с обнаруженными нарушениями в деятельности компании.

"Как вы знаете, какое-то время назад я получил 50%-ную долю в группе компании "Цитрус". Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух. Первое – оптимизация налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов. Второе – передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам. И главное – это многолетняя "серая" растаможка товаров компанией "Цитрус"", – заявил Корбан.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырех судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы", – добавил предприниматель.

В свою очередь в пресс-службе сети "Цитрус" заявили, что Корбан не является ее совладельцем.

"В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании "ЗТ-ІНВЕСТ", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус", – заявляют в компании.

В компании также утверждают, что группе "Цитрус" ничего не известно о проведении аудита юристами Корбана и отрицают обвинения в налоговых нарушениях.

"Что касается оптимизации налогов – мы оплачиваем все налоги строго в рамках действующего законодательства. Только плохой бизнесмен не занимается оптимизацией налоговых выплат. Мы это делаем в рамках закона", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что в магазинах сети представлена исключительно официальная техника, что можно проверить по imei устройств.

Напомним, о том, что Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", стало известно в марте текущего года. По данным Opendatabot, Корбан владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети Дмитрию Зинченко.

Перед этим между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" – это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.

Согласно данным судебного реестра, с февраля 2021 года ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" пытается через суд переоформить ряд торговых марок сети "Цитрус" на ООО "Т-Рент", которая до декабря 2020 года принадлежала Топалу, а сайчас оформлена на Наталью Новикову, которую СМИ называют тещей Топала.

Кроме того, Хозсуд Одесской области продолжает рассмотрение иска Зинченко, который требует признать недействительной сделку по продаже его доли в "ЗТ-ІНВЕСТ" Корбану.