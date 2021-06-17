Международные резервы Нацбанка выросли до $28 миллиардов, – Данилишин

Международные резервы Национального банка после уменьшения в мае до $27,84 млрд снова достигли $28 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, в течение прошлой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдалось существенное (около $43 млн в среднем за день) преобладание предложения иностранной валюты над спросом, что обусловило укрепление курса гривни на 0,8% – до 27 грн/$1.

"Увеличению предложения иностранной валюті на рынке способствовали высокие цены на основные товары украинского экспорта – сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь, а также увеличение спроса нерезидентов на государственные ценные бумаги Украины", – отметил Данилишин.

С целью сглаживания функционирования валютного рынка, добавил глава Совета НБУ, регулятор впервые за последние 2 месяца применил валютные интервенции, выкупив с рынка $375 млн.

"Общее чистое сальдо валютных интервенций с начала 2021 года увеличилось до $655 млн, что с учетом займов правительства в иностранной валюте позволило увеличить международные резервы НБУ до $28 млрд", – пояснил Данилишин.

Ранее сообщалось, что в мае международные резервы Нацбанка сократились до $27,839 млрд в связи с погашением внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составляли $28 млрд.