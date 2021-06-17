Глава Минфина назвал три условия для получения второго транша МВФ

Украине необходимо решить три вопроса для получения следующего транша от Международного валютного фонда – о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Высшем совете правосудия.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью 24 каналу.

По его словам, речь идет о возобновлении работы Национального антикоррупционного бюро, возобновлении работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в частности говорится об уголовной ответственности за недостоверные декларации и несвоевременную их подачу.

"По Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт", – отметил Марченко.

Однако, министр финансов уточнил, что вопрос о НАБУ вызывает определенные сложности.

"В то же время относительно НАБУ – сложнее. На данный момент идут переговоры о конфигурации комиссии по отбору главы НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что имеется большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, потому что нет ничего неосуществимого", – сказал Марченко.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня. Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.