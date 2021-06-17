Налоговая милиция на Харьковщине обнаружила схему импорта брендовой одежды под видом гуманитарной помощи

Правоохранители в Харьковской области заблокировали масштабную схему умышленного уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что разоблачили жителей Харьковской и Ривненской областей, организовавших масштабную схему по уклонению от уплаты налогов и таможенных платежей в государственный бюджет Украины.

В ГФС констатировали, что для создания видимости международной гуманитарной деятельности злоумышленники зарегистрировали в Европе ряд фиктивных фирм, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько фиктивных благотворительных организаций-получателей.

"Установлено, что импортируемые, дорогие товарно-материальные ценности, под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ, не соответствовали заявленной цели перемещения таких товаров через таможенную границу Украины и свидетельствовали о неправомерном применении льготного режима налогообложения, а именно освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость", – говорится в сообщении.

Злоумышленники ввозили товары из-за границы через таможенные посты на западной границе Украины. Во время их перемещения по стране они вскрывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарства, заполняли фуры хламом, чтобы довести вес до соответствующего в сопроводительных документах, а затем снова опломбировали транспорт поддельными таможенными пломбами.

Позже преступники документально оформляли передачу гуманитарной помощи, составляли фиктивные акты приема-передачи гуманитарной помощи на адрес других юридических лиц, которые в дальнейшем вместе с отчетом о распределении гуманитарной помощи предоставляли в органы государственной власти.

По итогам обысков на территории Харьковской и Донецкой областей правоохранители обнаружили и изъяли 30 тонн нерастаможенных вещей на общую сумму более 1 млн грн, компьютерную технику, печатки, штампы, бланки документов, оборудование и матрицы для изготовления клише печаток предприятий.

По предварительным данным, ежемесячно государственный бюджет недополучал десятки миллионов гривен.