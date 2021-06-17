Фонд гарантирования выставит на продажу недвижимость "Мисто Банка" на 114 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на открытые электронные аукционы недвижимое имущество ликвидируемого АО "Мисто Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся во вторй половине июня в системе Prozorro.Продажи.

В частности, будут выставлены следующие лоты:

здание спортивного комплекса общей площадью 2,32 тыс. кв. м, расположенное в Днепре. Начальная цена лота – 11,1 млн грн. Дата аукциона – 25 июня;

жилой дом площадью 2,6 тыс. кв. м и земельный участок, который находится в Киеве. Начальная цена лота – 55,6 млн грн. Дата аукциона – 18 июня;

земельный участок площадью 0,0945 га и четыре квартиры, расположенные в центре Киева. Все объекты реализуются отдельными лотами. Дата аукциона – 24 июня. Общая сумма начальных цен лотов – 25,8 млн грн;

три земельных участка в селе Лебедевка Вышгородского района Киевской области. Каждый из участков имеет площадь 1,15 га и будет выставлен отдельными лотами с начальной ценой в 3,8 млн грн. Дата аукционов – 18 июня.

два жилых дома (таунхаусы), каждый из которых имеет площадь 281,8 кв. м, вместе с земельными участками, расположенные в Козине Киевской области. Объекты будут реализовываться отдельными лотами с начальной ценой 5,1 млн грн. дата аукционов – 18 июня.

Торги состоятся по английской модели аукциона.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.