"Укрзализныця" купит у "Интерпайпа" Пинчука колеса для вагонов на 136 миллионов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" выиграла тендер на поставку АО "Укрзализныця" железнодорожных колес на сумму 135,67 млн грн с НДС.

Согласно тендерной документации, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 5 мая обнародовал информацию через систему ProZorro о двух лотах на закупку 3,42 тыс. цельнокатаных ж/д колес 957-175 (диаметр по кругу катания – 957мм, диаметром отверстия ступицы – 175мм) и 979 цельнокатаных ж/д колес повышенной твердости 957-190 (диаметр по кругу катания – 957мм, диаметром отверстия ступицы – 190мм), передает Интерфакс-Украина.

Поставки должны быть осуществлены до 31 декабря 2021 года.

Тендер состоялся 15 июня.

В тендере принимали участие компании ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) и ООО "МС Трейд Украина" (Днепр), представляющего интересы казахстанского производителя ж/д продукции ООО "Проммашкомплект".

"Интерпайп НТЗ" предложил в первоначальном варианте поставить колеса за 137,07 млн грн с НДС, в окончательном варианте – за 135,67 млн грн с НДС. ООО "МС Трейд Украина" предложил первоначально поставить колеса за 137,09 млн грн с НДС, в окончательном варианте – за 135,7 млн грн с НДС.

В итоге победителем тендера признан "Интерпайп НТЗ".

Как сообщил аналитик инвесткомпании Concorde Capital Дмитрий Хорошун в бюллетене, цена, по которой "Интерпайп" реализует колеса в соответствии с тендером, высокая, что положительно, но объем поставки небольшой.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, KLW Limited (Кипр) – 60,8197% и Interpipe Limited (Кипр) – 21,8405%.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Как сообщалось, "Интерпайп" в январе-марте текущего года сократила чистую прибыль на 90,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $12,83 млн с $133,06 млн.